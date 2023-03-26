Условный срок за групповое изнасилование. Омбудсмен берет под личный контроль резонансное дело на Закарпатье 26 марта, 21:31 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что берет под личный контроль резонансное дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье, за которое суд дал условный срок трем обвиняемым подросткам.

Об этом Лубинец написал в соцсетях.



Он сообщил, что представитель регионального представительства Офиса омбудсмена побывал в селе Верхние Ворота, где произошло изнасилование. Он пообщался с отцом и бабушкой пострадавшей, которые дали согласие на «принятие мер, направленных на восстановление прав ребенка».

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Омбудсмен отметил, что его позиция заключается в возможности привлечения представителей правозащитных организаций и адвокатов и привлечения международных организаций по оказанию квалифицированной психологической помощи и реабилитации для ребенка.

Лубинец пообещал тщательно проанализировать действия судьи и прокуратуры. Для этого он планирует обратиться в Высший совет правосудия и к Генпрокурору.

Также будут проверены деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки в суде.

«Ведь, как оказалось, мать одного из парней также является работницей той службы соцзащиты детей. Поэтому есть сомнения по поводу „беспристрастности“ и профессиональности представления интересов девочки», — отметил омбудсмен.

Он также выразил сомнения в профессиональности действий областного руководства.

«Ведь событие произошло еще летом 2021 года, впрочем, суд вынес приговор по делу только сейчас», — подчеркнул он.

Лубинец сообщил, что взял дело под личный контроль.

«Права несовершеннолетней девочки должны быть восстановлены», — подчеркнул он.

Ранее закарпатский журналист Виталий Глагола сообщил, что семья пострадавшей готова подавать апелляцию на решение закарпатского суда. Он добавил, что помочь с подготовкой апелляции семье готовы лучшие юристы, в том числе известный адвокат Маси Наем.



Он также сообщил, что пострадавшей девочке нашли психолога, которая поможет ей пережить произошедшее. По словам журналиста, за полтора года после изнасилования ребенок так и не получил профессиональной психологической помощи.

Председатель Закарпатской ОГА Виктор Мыкыта одновременно после огласки дела поручил соцслужбам изучить все действия или возможное бездействие ответственных должностных лиц территориального громады и учебного заведения.

Закарпатский суд дал условный срок за групповое изнасилование несовершеннолетней: что известно об этом деле

Воловецкий районный суд в Закарпатье присудил два года условно трем подросткам, совершившим групповое изнасилование в отношении несовершеннолетней девочки.

Преступление произошло в августе 2021 года. Трое несовершеннолетних жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Свои действия подростки снимали на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств они загрузили в интернет.

В полицию через две недели после изнасилования обратилась бабушка потерпевшей. По факту изнасилования несовершеннолетней, совершенной группой лиц, следователи открыли уголовное производство. Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы. Подозреваемые — два 15-летних и 14-летних подростка — взяты под стражу без права внесения залога.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года.

При этом суд вынес приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152-й статьи ( изнасилование).

Суд при принятии решения усчитывал, что обвиняемые лица несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд опирался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием».



Кроме того, у пострадавшей в суде не было адвоката. Ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, в которой мать одного из насильников работает секретарем.

Инцидент и приговор вызвали волну возмущения среди общественных деятелей и политиков, подвергших критике действия судей и педагогов.