Изнасилование на Закарпатье: судья, которая вынесла скандальный приговор, ушла на больничный — СМИ 27 марта, 14:48 Воловецкий районный суд вынес скандальный приговор по делу об изнасиловании (Фото:www.mukachevo.net)

Судья Оксана Софилканыч, которая вынесла скандальный приговор трем подросткам за изнасилование несовершеннолетней, ушла на больничный, сообщило местное издание Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, судья Воловецкого районного суда Софилканыч с понедельника, 27 марта, на больничном. Это произошло после того, как дело об изнасиловании получило общественную огласку.

Видео дня

В 2021 году трое жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Подростки снимали все на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств они загрузили в интернет.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года.

Суд при принятии решения усчитывал, что обвиняемые лица несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд опирался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием».

Инцидент и приговор вызвали волну возмущения среди общественных деятелей и политиков, подвергших критике действия судей и педагогов.