Резонансное изнасилование на Закарпатье. Приговор подросткам обжалуют, министр образования указал на «искаженное чувство безнаказанности»

27 марта, 11:27
Поделиться:
Марш за права женщин в Киеве, 2020 год (Фото:Сергей Нужненко / RFE/RL)

Марш за права женщин в Киеве, 2020 год (Фото:Сергей Нужненко / RFE/RL)

Резонансный судебный приговор по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье стал одной из главных тем в Украине за последние дни. После общественного возмущения недостаточным наказанием для преступников дело взял на личный контроль омбудсмен Дмитрий Лубинец, а Офис генпрокурора уже готовит обжалование приговора.

Речь идет о решении, которое 16 марта 2023 года вынес Воловецкий районный суд по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней школьницы.

Читайте также:

Преступление произошло в селе Верхние Ворота Закарпатской области (Фото:Олена Пшенична/Facebook) Два года условно за групповое изнасилование. Решение суда на Закарпатье «отмазать» трех подростков вызвало волну возмущения

Преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Трое несовершеннолетних жителей села Верхние Ворота (Закарпатская область) совершили в подвальном помещении по отношению к 14-летней девушке «действия сексуального характера», как охарактеризовал их суд. Отдельные эпизоды своих действий подростки вое 15-летних и 14-летний) снимали на видео и позже распространили его в сети, а также показали в школе. Суд признал подростков виновными, однако им присудили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в два года. Это означает, что после двух лет такого «условного» срока подростки могут избежать реального наказания. Приговор суда еще не вступил в законную силу, есть 30 дней на его обжалование.

Видео дня

Вынося это решение, суд опирался на следующие аргументы:

  • действия обвиняемых квалифицировали не как изнасилование, а по ч. 3 ст. 153 УК Украины — «совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица»;
  • «в суде девушка факт изнасилования не подтвердила», а «суд принял во внимание то, что лица являются несовершеннолетними, ранее не судимыми, признали вину и раскаялись», заявила представительница Закарпатской облпрокуратуры Екатерина Хижняк;
  • суд при принятии решения опирался «на положительные характеристики», которые обвиняемым предоставили учителя (классные руководители) и представитель службы по делам детей.

Такое решение суда спровоцировало волну возмущения в соцсетях. Общественные деятели и лидеры мнения в своих постах указывают на ответственность учителей, которые дали положительную характеристику преступникам, на фактическое поощрение насилия над женщинами, которое влечет за собой «условный» срок, а также на последствия самого преступления и приговора для потерпевшей, которая будет видеть своих обидчиков на свободе. Также указывают на возможные факты необъективного рассмотрения дела. Как выяснилось, у потерпевшей девушки в суде не было адвоката, ее интересы представляла служба защиты детей местного сельсовета, где работает мать одного из подростков, совершивших насилие. «Поэтому есть сомнения по поводу „беспристрастности“ и профессиональности представления интересов девочки», — отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец, взявший дело на личный контроль. Благодаря огласке для девушки удалось найти психолога, помогать ей в дальнейшем будет группа адвокатов, которую собирает Маси Найем, а отец пострадавшей готов подавать апелляцию на решение закарпатского суда.

NV следит за главными последствиями и развитием резонансного дела

11:25 Семья пострадавшей девушки не собирает деньги: «Лучше помогите тем, кто из-за войны потерял жилье»

Журналист Виталий Глагола рассказал, что семья пострадавшей от насилия девушки готова отстаивать ее права в судах, однако пока не собирает финансовую помощь.

«Пока никаких сборов мы не делаем. Юридическая и психологическая помощь будет для семьи бесплатной. Если вдруг потребуется финансовая помощь, я все напишу. Я предлагал финансовую поддержку отцу девочки, но он ответил: «Спасибо, не нужно. Лучше помогите тем, кто из-за войны остался без жилья», — написал Глагола.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Он также заверил, что «лучшие психологи, работающие с такими случаями, окажут девочке профессиональную помощь». «Нет, она ее до сих пор не получала. Школьный психолог, который одной рукой „помогает“ ей, а другой пишет положительные характеристики насильникам, не считается, как вы понимаете», — отметил Глагола. Он добавил, что видел кадры, которые сняли сами преступники. «Никому не сброшу, но если бы такое делали с вашей дочерью, поверьте, вы бы не ограничились правовым механизмом», — добавил журналист.

10:35 Офис Генпрокурора обжалует решение суда на Закарпатье

«Прокуратура будет оспаривать приговор в установленном законом порядке. Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшей и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления», — заявили в Офисе генпрокурора.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0i4ERbFDo61dDLF3oKPCwZFMYTYRj6utddGehtJhVZSUGP6wBZoJm77zeRrathv1ql?__cft__[0]=AZVA9asMf7dPWl3ZV3iCCN4UVqBYKSgdKSXUV7Gg8CJCs_6ZwJXM7mofEYY2AslaxCLqBlGAjlYOgd_XwtBY_TAF78eOQdN_Z4RhV8FcGJXW9a4vD_LowYGHFmowafFOehdw9GgUxjDD5T3A6MmMn0UsOCxvWmd6wxq3gG4aTsRfdlQMSQvKsJlCFnDOyPqueRI&__tn__=%2CO%2CP-R

10:12 «Довести дело до завершения, которого оно заслуживает». Новый министр образования Лисовой прокомментировал резонансное дело

Министр написал, что резонансное решение Воловецкого райсуда нуждается в немедленной реакции правозащитников, общественных активистов, образовательного сообщества и лидеров мнений.

«О чем этот кейс? Об искаженном ощущении безнаказанности. О том, что все можно решить и замять. И о том, что в школах мы до сих пор не учим детей тому, что важнее любых формул, подлежащих сказуемым и нуклеиновым кислотам — взаимодействию друг с другом, пониманию эмоций и уважению к личным границам», — отметил он. Лисовой пообещал, что вместе с коллегами приложит все усилия, «чтобы довести дело до того завершения, которого оно заслуживает». «Виноват всегда только обидчик», — подчеркнул свою позицию Лисовой.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=733449668492186&id=100054814783029

26 марта

21:31 Омбудсмен берет на личный контроль резонансное дело в Закарпатье

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что его представитель побывал в селе Верхние Ворота, где произошло изнасилование. Он пообщался с отцом и бабушкой пострадавшей, которые дали согласие на «принятие мер, направленных на восстановление прав ребенка».

Омбудсмен отметил, что его позиция заключается в возможности привлечения представителей правозащитных организаций и адвокатов и привлечения международных организаций по оказанию квалифицированной психологической помощи и реабилитации для ребенка.

Лубинец пообещал тщательно проанализировать действия судьи и прокуратуры. Для этого он планирует обратиться в Высший совет правосудия и Генпрокурора.

https://www.facebook.com/dmytro.lubinets/posts/pfbid02qi4UQRvci5hQV265tFwiPayCxjTnEFd8zBLxF7CLkDXSdFmiVKwDPCx7JEDZpLVzl?__cft__[0]=AZVLOQQqvwiBjVcPpIUyZRVwbhV3WgYO6pFTE0z8gESPSjjIS4weHahhAB6E4ZkvNXQwbuwVRdp-mkkA6rIsY9K0OUvJpZRGc92RiZAeUvarDFBYJM3d5gQysv8tGRqz-2I&__tn__=%2CO%2CP-R

19:08 Для потерпевшей нашли психолога и готовят группу адвокатов — журналист

Закарпатский журналист Виталий Глагола, который помог предать дело огласке, рассказал, что сейчас Маси Найем «готов собрать группу адвокатов для защиты девушки и подготовки апелляции», а Мария Ефросинина «нашла для девушки одного из лучших психологов Украины, которая поможет девушке пережить произошедшее». Кроме того, Глагола сообщил, что папа девочки готов бороться до конца и подавать апелляцию на решение суда.

https://www.facebook.com/vglagola/posts/pfbid07MGhjfwsP2nep19PzDw1Yd4Mrn2wDCmaeyyPfpRFh4mjaRKMr22GcLYzq12bX6tal?__cft__[0]=AZVOoughaLMyetHihSSrpdAFydfZ5okr40k9PqSSpT11MfhbgTLgr8DXcQtiU1PSiCz0BsJSL8AXihX9KJlNdeU74Zu2qB58z7024XezeqFQwR61INv013ZvmBQueoUt3r_Q_0790l-8-TY4NSzjKX7qPgiCGqenMmWmvywLj4EcdA&__tn__=%2CO%2CP-R
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Закарпатье Закарпатская область Приговор Апелляция Изнасилование Несовершеннолетние сексуальное насилие Дмитрий Лубинец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X