Резонансное изнасилование на Закарпатье. Приговор подросткам обжалуют, министр образования указал на «искаженное чувство безнаказанности» 27 марта, 11:27 Марш за права женщин в Киеве, 2020 год (Фото:Сергей Нужненко / RFE/RL)

Резонансный судебный приговор по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье стал одной из главных тем в Украине за последние дни. После общественного возмущения недостаточным наказанием для преступников дело взял на личный контроль омбудсмен Дмитрий Лубинец, а Офис генпрокурора уже готовит обжалование приговора.

Речь идет о решении, которое 16 марта 2023 года вынес Воловецкий районный суд по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней школьницы.



Преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Трое несовершеннолетних жителей села Верхние Ворота (Закарпатская область) совершили в подвальном помещении по отношению к 14-летней девушке «действия сексуального характера», как охарактеризовал их суд. Отдельные эпизоды своих действий подростки (двое 15-летних и 14-летний) снимали на видео и позже распространили его в сети, а также показали в школе. Суд признал подростков виновными, однако им присудили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в два года. Это означает, что после двух лет такого «условного» срока подростки могут избежать реального наказания. Приговор суда еще не вступил в законную силу, есть 30 дней на его обжалование.

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Вынося это решение, суд опирался на следующие аргументы:

действия обвиняемых квалифицировали не как изнасилование, а по ч. 3 ст. 153 УК Украины — «совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего ( сексуальное насилие), совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица»;

сексуальное насилие), совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица»; «в суде девушка факт изнасилования не подтвердила», а «суд принял во внимание то, что лица являются несовершеннолетними, ранее не судимыми, признали вину и раскаялись», заявила представительница Закарпатской облпрокуратуры Екатерина Хижняк;

суд при принятии решения опирался « на положительные характеристики», которые обвиняемым предоставили учителя ( классные руководители) и представитель службы по делам детей.

Такое решение суда спровоцировало волну возмущения в соцсетях. Общественные деятели и лидеры мнения в своих постах указывают на ответственность учителей, которые дали положительную характеристику преступникам, на фактическое поощрение насилия над женщинами, которое влечет за собой «условный» срок, а также на последствия самого преступления и приговора для потерпевшей, которая будет видеть своих обидчиков на свободе. Также указывают на возможные факты необъективного рассмотрения дела. Как выяснилось, у потерпевшей девушки в суде не было адвоката, ее интересы представляла служба защиты детей местного сельсовета, где работает мать одного из подростков, совершивших насилие. «Поэтому есть сомнения по поводу „беспристрастности“ и профессиональности представления интересов девочки», — отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец, взявший дело на личный контроль. Благодаря огласке для девушки удалось найти психолога, помогать ей в дальнейшем будет группа адвокатов, которую собирает Маси Найем, а отец пострадавшей готов подавать апелляцию на решение закарпатского суда.

NV следит за главными последствиями и развитием резонансного дела

11:25 Семья пострадавшей девушки не собирает деньги: «Лучше помогите тем, кто из-за войны потерял жилье»

Журналист Виталий Глагола рассказал, что семья пострадавшей от насилия девушки готова отстаивать ее права в судах, однако пока не собирает финансовую помощь.

«Пока никаких сборов мы не делаем. Юридическая и психологическая помощь будет для семьи бесплатной. Если вдруг потребуется финансовая помощь, я все напишу. Я предлагал финансовую поддержку отцу девочки, но он ответил: «Спасибо, не нужно. Лучше помогите тем, кто из-за войны остался без жилья», — написал Глагола.

Он также заверил, что «лучшие психологи, работающие с такими случаями, окажут девочке профессиональную помощь». «Нет, она ее до сих пор не получала. Школьный психолог, который одной рукой „помогает“ ей, а другой пишет положительные характеристики насильникам, не считается, как вы понимаете», — отметил Глагола. Он добавил, что видел кадры, которые сняли сами преступники. «Никому не сброшу, но если бы такое делали с вашей дочерью, поверьте, вы бы не ограничились правовым механизмом», — добавил журналист.

10:35 Офис Генпрокурора обжалует решение суда на Закарпатье

«Прокуратура будет оспаривать приговор в установленном законом порядке. Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшей и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления», — заявили в Офисе генпрокурора.



10:12 «Довести дело до завершения, которого оно заслуживает». Новый министр образования Лисовой прокомментировал резонансное дело

Министр написал, что резонансное решение Воловецкого райсуда нуждается в немедленной реакции правозащитников, общественных активистов, образовательного сообщества и лидеров мнений.

«О чем этот кейс? Об искаженном ощущении безнаказанности. О том, что все можно решить и замять. И о том, что в школах мы до сих пор не учим детей тому, что важнее любых формул, подлежащих сказуемым и нуклеиновым кислотам — взаимодействию друг с другом, пониманию эмоций и уважению к личным границам», — отметил он. Лисовой пообещал, что вместе с коллегами приложит все усилия, «чтобы довести дело до того завершения, которого оно заслуживает». «Виноват всегда только обидчик», — подчеркнул свою позицию Лисовой.

26 марта

21:31 Омбудсмен берет на личный контроль резонансное дело в Закарпатье

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что его представитель побывал в селе Верхние Ворота, где произошло изнасилование. Он пообщался с отцом и бабушкой пострадавшей, которые дали согласие на «принятие мер, направленных на восстановление прав ребенка».

Омбудсмен отметил, что его позиция заключается в возможности привлечения представителей правозащитных организаций и адвокатов и привлечения международных организаций по оказанию квалифицированной психологической помощи и реабилитации для ребенка.

Лубинец пообещал тщательно проанализировать действия судьи и прокуратуры. Для этого он планирует обратиться в Высший совет правосудия и Генпрокурора.

19:08 Для потерпевшей нашли психолога и готовят группу адвокатов — журналист

Закарпатский журналист Виталий Глагола, который помог предать дело огласке, рассказал, что сейчас Маси Найем «готов собрать группу адвокатов для защиты девушки и подготовки апелляции», а Мария Ефросинина «нашла для девушки одного из лучших психологов Украины, которая поможет девушке пережить произошедшее». Кроме того, Глагола сообщил, что папа девочки готов бороться до конца и подавать апелляцию на решение суда.