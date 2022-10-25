Германия передаст Украине современный полевой госпиталь 25 октября, 16:47 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Немецкая компания Rheinmetall передаст Вооруженным силам Украины современный полевой госпиталь «под ключ».

Об этом говорится на сайте компании.

Поставка полевого госпиталя запланирована на 2023 год.

«При поддержке правительства Германии Rheinmetall в скором времени предоставит украинским вооруженным силам современный полевой госпиталь „под ключ“. Министерство обороны Украины в сентябре 2022 года направило заказ стоимостью 9 миллионов евро дочерней компании Rheinmetall — Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS). В пакет услуг в эксплуатации системы. Поставка запланирована на 2023 год», — говорится в пресс-релизе.

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Полевой госпиталь — это комбинированная система на базе палаток и контейнеров, включая высококачественное медицинское оборудование, встроенное в укрытие.

Среди прочего, в систему входит отделение неотложной помощи, сортировочная комната, операционная, палата интенсивной терапии, компьютерный томограф, стерилизационная и аптека. Также предусмотрены палатки для администрирования, оказания медицинской помощи, подготовки к операции, зона ожидания и размещение персонала. Кроме того, есть вспомогательные контейнеры для санитарии, транспорта, питьевой и непитьевой воды, кислорода, электроснабжения.

11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T. В командовании Воздушных сил говорили, что немецкая система уже работает «где-то на южном направлении».

Инфографика: НВ

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее. До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Берлин передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T в следующем году.