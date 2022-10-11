Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T — Spiegel
Система IRIS-T (Фото:StaVlb/Twitter)
Украина получила первую систему ПВО IRIS-T от Германии, сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, IRIS-T передали украинским военным во вторник, 11 октября, недалеко от польско-украинской границы.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что одна такая система может защитить крупный город.
29 сентября правительство Германии подтвердило, что передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых еще нет у Бундесвера.
В командовании Воздушных сил 6 октября сообщили, что военнослужащие ВСУ уже проходят обучение работе с зенитными ракетными комплексами NASAMS и IRIS-T.
Ракеты IRIS-T — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса «воздух-воздух» и малой дальности. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°.
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