Немецкая IRIS-T работает на южном направлении — Воздушные силы

14 октября, 19:17
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Игнат добавил, что IRIS-T не дальнобойная, но очень перспективная система (Фото:Скриншот из видео Media Center Ukraine — Ukrinform)

Игнат добавил, что IRIS-T не дальнобойная, но очень перспективная система (Фото:Скриншот из видео Media Center Ukraine — Ukrinform)

Немецкая система ПВО IRIS-T уже работает на южном направлении, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«IRIS-T — это комплект, которого в мире еще нет. Германия отправляет его первым в Украину. И эта система уже работает в Вооруженных Силах где-то там на южном направлении. Ожидаем остальные такие системы», — сообщил Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат добавил, что IRIS-T не дальнобойная, но очень перспективная система. Она может работать в одном информационном поле с другими такими системами — как NASAMS или Patriot.

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11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать ВСУ.

Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина получит от США первые установки NASAMS уже в текущем месяце.

https://www.youtube.com/embed/mbwPHukwdBw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия ПВО Юрий Игнат IRIS-T SLM

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