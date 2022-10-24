Германия обещает поставить Украине еще три комплекса IRIS-T как можно скорее

24 октября, 15:18
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Michael Kappeler/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Michael Kappeler/Pool via REUTERS)

Германия как можно скорее поставит Украине еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T.

Об этом в ходе пятого немецко-украинского экономического форума заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно», — отметил он.

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По словам немецкого канцлера, система IRIS-T «может защитить большой город».

Он добавил, что Германия вместе с партнерами будут поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

https://www.youtube.com/watch?v=H2VE2xveby4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Германия ПВО Украина Олаф Шольц Война России против Украины IRIS-T SLM

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