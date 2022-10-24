Германия обещает поставить Украине еще три комплекса IRIS-T как можно скорее
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Michael Kappeler/Pool via REUTERS)
Германия как можно скорее поставит Украине еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T.
Об этом в ходе пятого немецко-украинского экономического форума заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно», — отметил он.
По словам немецкого канцлера, система IRIS-T «может защитить большой город».
Он добавил, что Германия вместе с партнерами будут поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.