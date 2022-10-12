Украина получит еще три немецкие IRIS-T только в следующем году — глава Минобороны Германии 12 октября, 17:57 Ламбрехт назвала передачу первой IRIS-T Украине важным шагом в защите от атак России (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.

Об этом сообщает Welt.

Во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе Ламбрехт подчеркнула важность поддержки Украины «в борьбе с ракетными обстрелами, с этим террором населения».

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При этом, по ее словам, три дополнительные системы ПВО от Германии поступят в Украину только в следующем году. Ламбрехт также назвала передачу первой IRIS-T Украине важным шагом в защите от атак России.

11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать ВСУ.

12 октября в Брюсселе проходит очередное заседание в формате Рамштайн. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня будет вопрос усиления ПВО.

Инфографика: НВ

Ракеты IRIS-T — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса «воздух-воздух» и малой дальности. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°.