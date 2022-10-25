«Несмотря на все тяготы»: Штайнмайер призвал немцев взглянуть на агрессию РФ «глазами украинцев»
Франк-Вальтер Штайнмайер заверил, что украинцы могут рассчитывать на Германию (Фото:Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier/facebook.com)
Во время своего визита в Киев президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к согражданам, призвав их никогда не забывать об агрессии Кремля против Украины и том, что приходится переживать ее жителям.
«Несмотря на все тяготы, которые приносит война и нам в Германии — давайте на минутку посмотрим глазами украинцев. Тогда мы поймем, что им нужна наша полная солидарность и поддержка — до тех пор, пока это не обходимо. Это также вопрос скорейшего восстановления разрушенной инфраструктуры, ремонта электросетей, водопроводов, систем отопления, устранения перебоев в подаче электроэнергии», — заявил он во время своего визита в Киев во вторник, 25 октября.
Кроме того, Штайнмайер обратился с посланием и к самим украинцам, заверив, что они могут рассчитывать на поддержку Германии «в военном, политическом, финансовом и гуманитарном отношении».
«Мое послание народу Украины: вы можете рассчитывать на Германию!», — подчеркнул президент страны.
Сегодняшний визит Штайнмайер в Украину стал первым с начала полномасштабного вторжения РФ.
Ранее предполагалось, что он состоится 20 октября, однако тогда поездка была перенесена «из соображений безопасности».