«Несмотря на все тяготы»: Штайнмайер призвал немцев взглянуть на агрессию РФ «глазами украинцев» 25 октября, 12:35 Франк-Вальтер Штайнмайер заверил, что украинцы могут рассчитывать на Германию (Фото:Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier/facebook.com)

Во время своего визита в Киев президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к согражданам, призвав их никогда не забывать об агрессии Кремля против Украины и том, что приходится переживать ее жителям.

«Несмотря на все тяготы, которые приносит война и нам в Германии — давайте на минутку посмотрим глазами украинцев. Тогда мы поймем, что им нужна наша полная солидарность и поддержка — до тех пор, пока это не обходимо. Это также вопрос скорейшего восстановления разрушенной инфраструктуры, ремонта электросетей, водопроводов, систем отопления, устранения перебоев в подаче электроэнергии», — заявил он во время своего визита в Киев во вторник, 25 октября.

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Кроме того, Штайнмайер обратился с посланием и к самим украинцам, заверив, что они могут рассчитывать на поддержку Германии «в военном, политическом, финансовом и гуманитарном отношении».

«Мое послание народу Украины: вы можете рассчитывать на Германию!», — подчеркнул президент страны.

Сегодняшний визит Штайнмайер в Украину стал первым с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее предполагалось, что он состоится 20 октября, однако тогда поездка была перенесена «из соображений безопасности».