Впервые с начала войны. В Украину прибыл президент Германии Штайнмайер 25 октября, 08:16 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier/facebook.com)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 25 октября, утром прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Это первый визит Штайнмайера в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Ранее сообщалось, что визит Штайнмайера должен был состояться 20 октября, но он был отменен из соображений безопасности.

Видео дня

12 апреля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Штайнмайер тогда заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

13 апреля Зеленский заявил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. 18 апреля замглавы ОП Андрей Сибига сказал, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием»

5 мая состоялся разговор Штайнмайера и Зеленского, в ходе которого обсуждался возможный визит президента ФРГ в Украину.

16 июня Киев посетили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.