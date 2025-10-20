Главный конструктор ракеты Фламинго прокомментировал негативные публикации о Fire Point в СМИ

Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью Radio NV прокомментировал негативные публикации об этом предприятии в СМИ.

В эфире Radio NV Штилерман отметил, что перед переговорами президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Fire Point решили, «что нам нужно дать какие-то козырные карты нашему правительству, чтобы они могли более обоснованно разговаривать».

«И мы вышли. Ирина [Терех, генеральный директор компании] вышла, показала свое лицо, потому что только показать ракету — не показать производство, не показать людей, которые за этим стоят, никакого доверия бы не было к этой ракете. Мы очень благодарны Associated Press, что они очень быстро сделали этот репортаж и выложили его в положенное время. И мы, как нам кажется, как я надеюсь, доказали, что у Украины есть свое оружие, Украина — это страна, которая может защитить не только себя, но и Европу, и что есть смысл помогать», — заявил совладелец Fire Point.

По его словам, уже после того, как компания публично заявила о себе, выяснилось, что против нее готовили публикации.

«Вышла статья в Kyiv Independent, где впервые в паблике засветилось мое имя и фамилия. И мы поняли, что хорошо, что мы вышли первые. Мы не оправдываемся, ничего там не говорим, а заранее выложили о себе информацию. Это значительно легче», — рассказал Штилерман.

Совладелец Fire Point также сообщил, что о компании готовится еще одна негативная публикация.

«Сейчас нам прислало очень большой перечень одно агентство, которое не представило прескарт, и из этого перечня мы видим, что готовится еще одна слишком негативная публикация о нас, которая будет иметь, на наш взгляд, очень предвзятый характер. Поэтому мы решили, я решил выйти и пообщаться с теми изданиями, к которым у меня есть 100% доверия. Я понимаю, что не будет никаких искажений, ничего, и все будет изложено так, как мы с вами поговорим», — сказал Штилерман.

Отвечая на вопрос о готовности дискутировать со специалистом по аэроразведке Юрием Касьяновым относительно стоимости дронов Fire Pont ее совладелец заявил:

«Я с ним один раз разговаривал, не очень желаю дискутировать больше. Я откровенно сказал, что я пошел на этот разговор только потому, что вижу, что какие-то очень влиятельные люди заинтересованы, чтобы у нас не состоялась наша сделка по продаже наших процентов одной очень уважаемой компании. И идет массовый вброс дезинформации о нашей компании, уже персонально обо мне идет вброс. Поэтому я вышел к вам и рассказываю. Я могу предоставить вам сравнительный анализ и смету, вы можете сами посмотреть, что там учтено, а что не учтено».

Компания Fire Point — что о ней известно

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defence Express отмечали, что боевая часть ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

18 августа издание Зеркало недели сообщило, что ракета Фламинго уже пошла в серийное производство, ее успешно применяют для боевых пусков.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала 2026 года в Украине должны начать массовое производство ракеты. Президент назвал Фламинго «самой успешной» среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

21 августа агентство AP сообщило, что Украина производит на секретном заводе по одной ракете Фламинго в день. В планах — нарастить мощности и ежедневно выпускать до семи.

29 августа Kyiv Independent со ссылкой на источники написало, что детективы НАБУ проверяют, не завышала ли Fire Point стоимость комплектующих или количество дронов, которые поставлялись для Министерства обороны Украины.

По данным издания, отдельно расследуется возможная связь компании с Тимуром Миндичем, совладельцем студии Квартал 95, созданной президентом Владимиром Зеленским.

Согласно документам, которые получило издание Kyiv Independent, производитель был одним из крупнейших, если не крупнейшим, получателем бюджетных средств Минобороны на беспилотники.

Комментируя этот материал, в НАБУ заявили, что не осуществляют расследование по ракете Фламинго.

18 сентября гендиректор Fire Point Ирина Терех заявила, что предприятие наращивает производство и одновременно работает над системой ПВО нового поколения.

3 октября офицер Госпогранслужбы и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины ликвидировали по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Касьянов также утверждал, что президент Владимир Зеленский решил ликвидировать его подразделение, потому что он был «ключевым свидетелем» по делу Fire Point.

Он заявлял, что, когда стало известно о разработчике ракет Flamingo Fire Point, он начал писать этой компании, что их дрон на самом деле стоит в три раза дешевле, чем его закупает государство.

Офицер также считает странным то, что Fire Point презентовала «якобы крылатую ракету, которую она якобы разработала за 9 месяцев, хотя кратчайшие сроки, за которые разрабатывали французскую крылатую ракету, — это 6 лет, американскую Tomahawk — 8 лет, российскую Калибр — 12 лет».

«Я писал, что компания Fire Point врет, это афера. Они не могли ни разработать ракету, ни купить столько двигателей, которые уже не производят», — утверждал Касьянов.

