Украина выиграет войну, если получит F-16 — Игнат 21 мая, 00:33 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Украина подчеркивает партнерам о необходимости F-16. Так как средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, невозможно перекрыть всю территорию Украины.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Эспрессо.

.«Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Если эти самолеты придут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах», — сказал Игнат.

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Он подчеркнул, что территория страны и протяженность государственной границы велика, а линия фронта, учитывая Беларусь, Приднестровье и черноморское побережье — более 2,5 тысячи км. Однако даже получающие такие западные системы, как NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, перекрыть всю территорию только комплексам ПВО не удастся.

«Поэтому нам нужен F-16, у которого есть истребительное прикрытие, он также является частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16», — пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

20 мая в Белом доме подтвердили участие в «коалиции истребителей». Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов поставит.

Салливан сообщил, что Украина получит истребители при условии, что их не будут использовать для ударов по территории Российской Федерации.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в обучении украинских пилотов на западных истребителях.

Советник Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев надеется, что истребители F-16 появятся в Украине осенью.