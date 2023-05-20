Ермак и Салливан обсудили F-16 для Украины в Японии 20 мая, 21:36 Встреча Андрея Ермака и Джейка Салливана в Хиросиме, 20 мая 2023 года (Фото:Андрій Єрмак via Telegram)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Хиросиме и обсудил с ним коалицию истребителей для Украины и формулу мира президента Владимира Зеленского.

«Я поблагодарил Джейка за поддержку предоставления Украине F-16, а также за его эффективность и искренность в вопросах помощи Украине», — отметил Ермак в сообщении об этой встрече в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что всегда знает, что советник президента США по нацбезопасности слышит аргументы и с ним можно достичь максимальной эффективности, «а наша война с Россией как раз и требует эффективных решений и взаимодействия союзников».

«Сейчас команда Президента много говорит о НАТО и гарантиях безопасности на пути в Альянс, потому что для нас это является ключевым вопросом. Мы слышим позицию союзников, но доносим свое видение архитектуры безопасности, которую Украина сделает крепче», — написал также глава ОП.

Он поблагодарил президента США, Конгресс и весь американский народ за последовательную поддержку Украины в войне с Россией.

20 мая в Белом доме подтвердили участие в коалиции истребителей. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов поставит.

Салливан сообщил, что Украина получит истребители при условии, что их не будут использовать для ударов по территории Российской Федерации.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в обучении украинских пилотов на западных истребителях.

Советник Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев надеется, что истребители F-16 появятся в Украине осенью.