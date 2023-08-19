«Минимум шесть месяцев». Резников рассказал, когда Украина может рассчитывать на F-16 19 августа, 18:28 В субботу, 19 августа, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о сроках получения истребителей F-16 (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратинский)

В субботу, 19 августа, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение украинских пилотов «уже начались», но добавил, что поставки самолетов F-16 начнется после комплексной подготовки летчиков и технического персонала.

Об этом он заявил 24 Каналу.

По словам Резникова, украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение для освоения самолетов, а также повышают уровень знаний английского языка, поскольку базового уровня будет недостаточно. Министр отказался раскрыть больше деталей о самих учениях, но добавил, что именно Нидерланды и Дания занимаются этим вопросом.

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Резников отметил, что о передаче можно будет говорить только после того, как инструкторы подтвердят полученные навыки украинских пилотов и обслуживающего персонала. Именно количество подготовленного персонала и определит, сколько самолетов передают для нужд Воздушных сил.

Министр подчеркнул, что минимальный срок на подготовку пилотов составляет шесть месяцев. По его словам, такой срок определили западные инструкторы после обучения двух опытных украинских пилотов в США.

По словам главы Минобороны, нужна комплексная подготовка всех — от пилотов до техперсонала, ведь самолет не сможет выполнять боевую задачу «без закрепленной за ним команды». Однако сколько именно нужно времени для подготовки инженеров и техников — неизвестно.

«Чтобы строить оправданные ожидания — минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет больше», — резюмировал министр обороны Украины.

В пятницу, 18 августа, Резников сообщил, что Дания и Нидерланды готовы начать поставки истребителей F-16 после завершения учений украинских пилотов и технического персонала.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.



На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включить в программу другие типы истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.



6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение будет проходить в Румынии и Дании.



12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может длиться ориентировочно шесть-восемь месяцев.



Инфографика: NV

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 в этом месяце.

В пятницу, 18 августа, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина получит истребители F-16 после того, как пилоты пройдут обучение.





