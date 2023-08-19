«Минимум шесть месяцев». Резников рассказал, когда Украина может рассчитывать на F-16

19 августа, 18:28
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В субботу, 19 августа, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о сроках получения истребителей F-16 (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратинский)

В субботу, 19 августа, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о сроках получения истребителей F-16 (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратинский)

В субботу, 19 августа, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение украинских пилотов «уже начались», но добавил, что поставки самолетов F-16 начнется после комплексной подготовки летчиков и технического персонала.

Об этом он заявил 24 Каналу.

По словам Резникова, украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение для освоения самолетов, а также повышают уровень знаний английского языка, поскольку базового уровня будет недостаточно. Министр отказался раскрыть больше деталей о самих учениях, но добавил, что именно Нидерланды и Дания занимаются этим вопросом.

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Резников отметил, что о передаче можно будет говорить только после того, как инструкторы подтвердят полученные навыки украинских пилотов и обслуживающего персонала. Именно количество подготовленного персонала и определит, сколько самолетов передают для нужд Воздушных сил.

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Министр подчеркнул, что минимальный срок на подготовку пилотов составляет шесть месяцев. По его словам, такой срок определили западные инструкторы после обучения двух опытных украинских пилотов в США.

По словам главы Минобороны, нужна комплексная подготовка всех — от пилотов до техперсонала, ведь самолет не сможет выполнять боевую задачу «без закрепленной за ним команды». Однако сколько именно нужно времени для подготовки инженеров и техников — неизвестно.

«Чтобы строить оправданные ожидания — минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет больше», — резюмировал министр обороны Украины.

В пятницу, 18 августа, Резников сообщил, что Дания и Нидерланды готовы начать поставки истребителей F-16 после завершения учений украинских пилотов и технического персонала.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включить в программу другие типы истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение будет проходить в Румынии и Дании.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может длиться ориентировочно шесть-восемь месяцев.

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Инфографика: NV

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 в этом месяце.

В пятницу, 18 августа, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина получит истребители F-16 после того, как пилоты пройдут обучение.


Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Военная помощь F-16 Помощь Запада Алексей Резников Война России против Украины

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