Энергодар постоянно находится под обстрелами, оккупанты не выпускают людей — мэр 30 августа, 21:11 Российские оккупанты на территории ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Энергодар постоянно находится под обстрелами, а среди местного населения — панические настроения.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в комментарии Радио Свобода.

Он подчеркнул, что обстрелы идут практически целый день.

«Сегодня более или менее спокойно, но обстрелы не утихают ни днем, ни ночью. Обстреливается и инфраструктура города и жилые кварталы. Есть панические настроения у населения, пытающегося как можно скорее покинуть город и уехать на подконтрольную ВСУ территорию. Но оккупанты и здесь преграды делают: не выпускают», — заявил он.

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По оценке Орлова, из Энергодара, где до полномасштабного российского вторжения проживало около 53 тысяч человек, уехало около половины жителей. При этом большинство работников Запорожской атомной электростанции остаются.

«Они понимают свою ответственность перед мировым и европейским обществом. Потому что кроме них больше никто не сможет использовать свои профессиональные навыки ради ядерной и радиационной безопасности», — пояснил мэр.

Орлов добавил, что жители Энергодара и работники ЗАЭС сейчас очень надеются, что миссия МАГАТЭ сделает «соответствующие выводы» после визита на атомную электростанцию.

«Ибо использовать крупнейшую в Европе атомную станцию ​​как площадку для поля боя — это просто преступление, которое может привести к непредсказуемым последствиям мирового масштаба», — подчеркнул мэр Энергодара.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



Инфографика: НВ

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

Украина призывала МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.



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