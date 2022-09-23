«Пережили ад, но не сломались». Экс-командир полка Азов Жорин — об освобожденных из плена защитниках и тех, кто остался в застенках РФ 23 сентября, 19:05 Эксклюзив НВ Освобожденные из плена защитники Украины. 21 сентября 2022 года (Фото:Служба безпеки України / Telegram)

21 сентября Украина вернула 215 защитников Украины из российского плена, среди них и символы украинского сопротивления — азовцы.

В каком они сейчас состоянии и сколько людей до сих пор остаются в российских застенках, в интервью Радио НВ рассказал командир полка Азов в 2016—2017 году Максим Жорин.

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— Что вам известно об обмене защитников Украины? С кем вы уже смогли пообщаться?

— В этом очень важном процессе он был непростым, это очевидно. Вовлечены в это были разные структуры, но при этом показали то, что могут совместно работать, достигать результатов и быть эффективными. И нам удалось вернуть домой более 200 украинских героев, защищавших Мариуполь, защищавших Азовсталь.

Они сейчас все находятся в руках украинских врачей. Процесс закончился [21 сентября] поздно вечером. Безусловно, я видел всех еще тогда. Состояние, в котором они были, было чрезвычайно сложным. Россияне, понимая, что они везут отдавать их, некоторых подвергали пыткам даже во время путешествия к месту передачи. Поэтому большинству из них [сразу после возвращения в Украину] точно было не до разговоров и подобных вещей.

Тем не менее, они сейчас уже в безопасности, уже кто-то отоспался, кто-то понемногу начинает отъедаться и чувствует себя гораздо легче. Они уже понемногу начинают осознавать, что это действительно правда, что это действительно произошло, что они действительно уже на подконтрольной Украине территории, что их истязать уже никто не будет.

Для многих из них пытки и истязания — это был совершенно обычный день в течение нескольких месяцев [плена]. Это можно увидеть даже из тех фотографий, которые выкладывают. Большинство нуждаются в помощи медиков и из-за пыток, и из-за издевательств, и из-за нехватки пищи в течение длительного периода.

Мы это поправим, я в этом не сомневаюсь. Самое главное то, что, общаясь с ними, я четко увидел, что моральный, боевой дух абсолютно всех вернувшихся — и женщин, и мужчин — на высоком уровне. Они реально бодры сегодня, некоторые даже уже рвутся вставать в строй. То есть морально украинцев никто сломать не смог, даже несмотря на месяцы пыток и издевательств.

— Это победа в летописи этой войны. Может быть, вам какие-то детали процесса известны?

— Здесь не совсем прямолинейный обмен. Украина воспользовалась достаточно умело и эффективно разными условиями, которые сейчас вокруг происходят. В том числе и происходящим на фронте, в экономической, дипломатической плоскости. Учитывая все эти аспекты, абсолютно эффективно и чрезвычайно круто провели эту операцию по возвращению, и сегодня результат мы видим. Результат — это то, что более 200 украинских героев уже сегодня здесь.

— Процесс как физической, так и психологической реабилитации защитников начался сразу?

— Да, безусловно. Трудно осознать весь ужас и ад, который они пережили сначала в Мариуполе во время окружения, затем в Мариуполе на Азовстали, затем в плену в колонии Оленевка. Те, кто еще находились в Донецком СИЗО, — это отдельное испытание было. Потому что там вообще с отдельной жестокостью подходили к пыткам и истязаниям.

Но они все это вытерпели, они это пережили. И их украинский дух выдержал. И они сейчас здесь, потому что это все выдержали. Но то, что они пережили, это, безусловно, ад.

Инфографика: НВ

— Люди, пережившие Еленовку, пережили двойной, тройной ад на самом деле. Все помнят, что именно в Еленовке произошло массовое убийство украинских военнослужащих. Они выжили, насколько я понимаю только благодаря тому, что находились в другом здании?

— Да, совершенно точно. И это действительно очень важно, что нам удалось вернуть сейчас свидетелей, которые находились непосредственно в том здании, которое пытались взорвать, где россияне пытались убить абсолютно всех.

Среди тех, кого вернули, есть раненые, есть те, кто были в том помещении, где произошел теракт. И это очень важно, потому что именно от них со временем мы получим чрезвычайно важные свидетельства, которые нужны будут для судов над каждым подонком, имевшим к этому отношение.

— Какова судьба оставшихся в плену людей? Какое количество людей? Что известно об их состоянии, если у вас есть такая информация?

— Точное количество людей называть не буду, но скажу, что забрали мы меньшую часть. И очень многие украинские герои сейчас находятся под контролем РФ. Однако [состоявшийся обмен] это показатель для всех сторон — и для украинцев, и для россиян, для тех, кто сейчас находится в плену — Украина сделает абсолютно все для того, чтобы вернуть домой каждого.

Более того, Украина может это делать, и Украина эффективно использует происходящее вокруг и те инструменты, которые есть. Это очень принципиальная, существенная разница между украинцами и россиянами. В то время, когда россияне пытаются забыть, где-то потерять те списки, кого они здесь забыли, или в плену, или на поле [боя], или погибшими, украинцы сосредотачивают огромные усилия для того, чтобы вернуть домой абсолютно каждого. И так будет до тех пор, пока мы действительно не вернем абсолютно всех домой.

— Чем больше у нас успехов, тем более результативны действия по освобождению наших военнослужащих из плена?

— Безусловно. Я с первого дня говорил о том, что самый понятный язык для россиян — это сила. И только победа на поле боя дает все карты в руки и инструменты для того, чтобы разговаривать с россиянами.

— Настоящее чудо — это освобождение командиров, согласитесь. Командиров и полка Азов, и батальона морской пехоты, и руководителя Национальной полиции, державших оборону в Мариуполе.

— Это действительно отдельная история, заслуживающая отдельного внимания. Честно говоря, до недавнего времени даже я был уверен, что это будет почти невозможно, но тем не менее это получилось. Опять же, правильно используя все происходящее вокруг, мы смогли забрать командиров.

По условиям переговоров, которые были проведены, они должны находиться на территории третьей страны до конца войны. Однако могу сказать вам, что можно будет пересмотреть эти условия благодаря ходу событий опять же на поле боя. Я в этом абсолютно уверен.

В ближайшее время будет установлена и организована постоянная связь с находящимися на территории третьих стран. У них будет возможность личных встреч, то есть к ним можно будет даже поехать родным, близким прежде всего.

Самое главное, что мы смогли их забрать из лап россиян. Они сейчас находятся под контролем Турции. Нет никаких сомнений в том, что у них там будет абсолютно все для того, чтобы их нормально обеспечивать.

— У вас есть информация, что парни говорят? Что рассказывают? Как они реагируют на все, что сейчас происходит?

— [В день освобождения] им вообще было трудно что-то говорить, даже некоторым осознавать, что все это правда. За полдня я услышал огромное количество удивительных историй, которые с ними случались и в Мариуполе, и в плену. Но я думаю, что в ближайшее время, когда они немного уже приведут себя в порядок, начнут это рассказывать. Поверьте: там столько, что не то, что книгу, там можно отдельную библиотеку написать из того, что они пережили.

— И женщины, Слава Богу, освобождены. Знаменитая Пташка. В каком состоянии сейчас люди? Насчет женщин были особые волнения. Среди них была беременная женщина.

— Действительно, очень важно было забрать, вернуть женщин. Прежде всего, безусловно, речь шла о беременной женщине. Их удалось забрать, она уже здесь, с ней все в порядке. Так же все в порядке и с Пташкой, которую сегодня знает, пожалуй, уже вся Украина благодаря ее реально очень крутому пению под обстрелами на Азовстали. Видел ее лично, у нее все хорошо.

Сейчас они все будут проходить медицинское освидетельствование, потому что это необходимо. После чего смогут попасть домой, заниматься своими делами. Но и в моральном плане, и в физическом у них все нормально. Дальше будет только лучше, потому что они уже дома.

— Известно ли место нахождения остальных людей, которые до сих пор находятся в плену? Еленовку мы с вами вспомнили. А куда еще оккупанты увезли украинских военнослужащих?

— Местом, где наибольшее количество украинских военных сейчас находится, остается действительно Еленовка. Также Донецкое СИЗО. Там есть вообще отдельные этажи, которые только для украинских военных, где их отдельно охраняют, удерживают в отдельном режиме.

Также у нас есть свидетельство того, что пленные есть и в других СИЗО, например, в Макеевке. А также [определенное] количество вывезли на территорию РФ.

Чрезвычайно сложно собирать информацию на той территории, хотя мы постоянно это делаем и стараемся находить и новые источники, и пользоваться источниками, которые у нас там на данный момент есть.

Наибольшими местами сосредоточения остаются Донецкое СИЗО, Еленовка и Макеевское СИЗО. А также больницы Донецка и Новоазовска.

— Известно о всех людях, которые находятся сейчас в плену?

— Нет, очень много тех, кого мы до сих пор найти не можем. Или есть такие, например, когда сначала мы знали заведения, в которых их содержали, но потом их вывезли, и сейчас мы пытаемся искать.

Проблема в том, что никакой официальной информации по этому поводу Россия вообще не предоставляет. Никаких ответов они не дают. Все обращения, которые делаются [к ним], игнорируются. Даже по тем людям, которые находятся на территории РФ, а не на оккупированных территориях: мы четко знаем из своих источников, что они там находятся, делаем официальные запросы по этому поводу, но их постоянно игнорируют. И потому на официальном уровне вообще никакой информации получить невозможно. И вся информация, которая у нас есть, это она из таких скрытых источников, личных иногда источников на тех территориях. Иногда это, скажу прямо, коррумпированные источники на той территории, но тем не менее из них мы там извлекаем хоть какую-то информацию, ищем всех, кто, где находится и в каком состоянии.

— Есть дискуссия. Есть позиция, когда человек находится в плену, нужно сохранять информационную тишину, не называть имя, потому что это может навредить. Но есть и прямо противоположная позиция, что именно оглашение этого человека ускоряет вероятность увольнения, потому что оккупанты понимают, что об этом человеке известно, и он просто не может где-то исчезнуть. Можете озвучить свою позицию по этому вопросу, потому что это очень важно с точки зрения функционирования информационного пространства так, чтобы не навредить, а наоборот помочь?

— Это действительно очень тонкий и сложный вопрос. Очень сложно держать эту правильную границу. Правда состоит в том, что мы не можем себе позволить прежде всего молчать, потому что полная тишина, полное молчание приведет к тому, что люди просто начнут исчезать, и мы их никогда уже не найдем.

Но в то же время нельзя создавать наоборот лишнюю цену; чтобы враг понимал, что эти люди ценны, что за них нужно больше просить или за них нужно шантажировать.

Моя позиция состоит в том, что об этом нужно говорить обязательно. Мы должны постоянно напоминать о том, что мы помним. Мы должны говорить о том, что мы знаем, кто и где находится, но делать это достаточно корректно и анализировать то, что мы говорим. Излишней личной информации говорить не нужно. Называть источники не нужно. Все такие вещи тонкие, о них лучше помолчать. Однако все же держать информационную температуру на этом вопросе обязательно нужно.

— Зачем российскому диктатору Владимиру Путину нужен его кум Виктор Медведчук?

— Сейчас он больше нужен для того, чтобы показать, что россияне хоть за кого-то могут вступиться; кого-то, хоть как-то могут защитить. У них огромная с этим проблема. И прежде всего на оккупированных территориях, где они бегут, бросают коллаборантов, которые на них работали, а затем эти коллаборанты оказываются за решеткой.

Никакой победы они показать больше не могут ни на одном фронте, поэтому хоть как-то продемонстрировать, что они за кого переживают, что они кого-то защищают, для этого им Медведчук нужен.

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