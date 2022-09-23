«В Украине презирают, как и Януковича». Зачем Путину жалкий лузер Медведчук — Фесенко ответил на главный вопрос последних дней 23 сентября, 17:25 Эксклюзив НВ Виктор Медведчук (Фото:СБУ)

Диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы его кума, а в Украине — нардепа-предателя Виктора Медведчука обменяли на азовцев и других защитников Украины.

Зачем Медведчук Путину? Этот вопрос называют самой большой загадкой последних дней.

Политолог Владимир Фесенко в интервью Радио НВ рассказал, какое значение имеет кум Путина для Кремля.

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— Конечно, мы все очень обрадовались, когда освободили 215 украинских защитников и защитниц, но по-разному реагировали на то, что России отдали Медведчука. Глава СБУ рассказал некоторые детали — сказал, что все, что мог рассказать СБУшникам, Медведчук уже рассказал и это не помешает продолжению дел против него в суде. Под какие обещания его могли выдать, если Украина собирается его судить дальше?

— Для суда не требуются гарантии. Как у нас судили Януковича? По механизму заочного правосудия. Так будут и в этом случае судить.

Ожидается, что реакция на передачу Медведчука будет неоднозначной, но следует понимать цену обмена. Насколько я понимаю, сначала речь шла об обмене 50 человек за Медведчука, потом цена выросла до 200. Там, правда, еще обменяли полсотни россиян, так что возможно не 200, а 100 или 150. Но, учитывая, кого обменяли, а обменяли руководство полка Азов …У нас, возможно, критикующие [обмен] Медведчука не понимают, что для россиян то, что отдали руководство полка Азов, — это предательство даже не в квадрате, а в кубе. Поэтому цена Медведчука, думаю, достаточно адекватна.

Инфографика: НВ

— Зачем он Путину? Я не думаю, что его там посадят, как-то накажут или расстреляют…

— Нет, не для наказания. Зачем, я думаю, мы будем знать, как и ответ на многие другие вопросы, возможно, после завершения войны, когда появятся какие-то мемуары. Или те, кто были начальниками в советское время, уже после распада СССР начали что-то рассказывать.

Но я убежден, есть какие-то сантименты к Медведчуку. Все-таки он был очень близок не только для Путина, а для [бывшего президента РФ] Дмитрия Медведева: не просто кум, они были действительно очень близки. Ни у одного из украинских политиков не было такой близости к высшему руководству России.

Судя по всему, Медведчук, как когда-то сказали о [российском бизнесмене Романе] Абрамовиче, умел дружить. Также процитирую Михаила Зигаря, известного российского журналиста, еще лет 10 назад в своей известной книге Вся кремлевская рать написал так, что Путин смотрит на Украину глазами Медведчука. Вот это степень близости. Поэтому какие-то сантименты есть.

Наша военная разведка говорит, что Медведчук владел информацией об отмывании денег, а это нужно для контроля, для выяснения ситуации, на что и как были потрачены деньги. И я не исключаю, что у них еще есть иллюзии в Кремле, что через Медведчука можно на что-то влиять, как-то контролировать ситуацию в Украине. Это не подтвердило начало войны. Вряд ли иллюзии будут подтверждаться реальной практикой. Но тем не менее, раз обменяли, значит, какую-то ценность в Медведчуке они видят.

— Была, на мой взгляд, немного конспирологическая версия, что Медведчука могут использовать в качестве какого-то гауляйтера — поставить его руководителем на каких-то оккупированных территориях, чтобы и дальше это были украинские граждане, хоть и предатели Украины.

— Я всерьез к этому не отношусь. Теоретически — возможно, но я более серьезно относился к информации, которая появлялась в первые месяцы войны в разных источниках, что план был таков: свергнуть украинское руководство — [президента Владимира] Зеленского, поставить временно президентом [беглеца Виктора] Януковича, как такого, которого якобы незаконно свергли; провести президентские выборы. На переходный период именно Медведчук должен был стать «премьер-министром нового украинского правительства», а затем, возможно, и президентом. Такой план выглядел для меня достаточно реалистично, учитывая степень близости Медведчука к Путину и доверия к нему.

А теперь забудьте о гауляйтерах. Они только ширма, не играют никакой реальной роли, им не доверяют, их используют временно. Уже начался процесс даже на Донбассе, в тех так называемых «ДНР, ЛНР», замены местных российскими чиновниками. Поэтому им гауляйтеры не нужны.

[Как вариант]: они решат, что нужно поставить Медведчука как управляющего какой-то «Новороссии». Уже очевидно, что эти регионы будут присоединяться к России. Об этом уже официально заявлено. Так что гауляйтеры им не нужны. И вообще, по моему мнению, эта тема гауляйтеров у таких комментаторов — это инерция мышления, в России это уже проехали. Так что эта версия, думаю, не соответствует действительности.

— Чтобы закрыть тему Медведчука, ожидаете ли вы, что он будет появляться в публичном поле? Или сейчас просто где-то тихонько будет сидеть и мы его не увидим, ничего о нем не услышим? Насколько его переезд в Россию по обмену может быть использован для чего-то Кремлем?

— Теоретически возможно, что его могут использовать, но я думаю, что наши подстраховались на такую ситуацию. Думаю, что в случае появления Медведчука с какими-либо выступлениями или заявлениями будут показывать видео с его допросами. Мы же видели, каким он был жалким. Где Медведчук, которого все боялись, дрожали перед ним? Нету, жалкий, подавленный. Я думаю, что это тоже покажут, да еще возможно с некоторыми рассказами о кремлевских «товарищах» и не только.

Думаю, сейчас не очень удобно будет Медведчуку, потому что сначала будут выяснять, что он там рассказал. Он сейчас в таком положении, что ему не до публичности.

Еще один момент отмечу: в отношении Медведчука в Украине произошла та же история, что с Януковичем в свое время. Те люди, с которыми он работал в ОПЗЖ, сейчас тоже относятся к нему с презрением, считают лузером, он токсичен. А что касается роли гауляйтера, это мелкая функция для Медведчука. Думаю, он понимает, как опасно для него возвращаться в Украину, он может столкнуться с серьезными проблемами просто для жизни.

А вот почему вернули? Я один аргумент приведу, он касается нынешних гауляйтеров — сотрудничающих с россиянами на оккупированных территориях. Посредством возвращения Медведчука Россия сигнализирует всем коллаборантам, кто сотрудничает сейчас с оккупационными властями в Украине, что «не бойтесь, Россия своих не бросает». Они вернули Медведчука из украинской тюрьмы, а потому [уверяют], что не бросят [гауляйтеров] в случае отступления или каких-то изменений на фронте.

Вот этот сигнал важен. Потому что после того, что произошло в Харьковской области, сейчас не очень многие хотят сотрудничать с оккупационными властями. А им сейчас такое сотрудничество, во время так называемых «референдумов», очень нужно.

— Очень интересен этот ваш тезис, что Медведчук для России — это сигнал не населению, а украинским коллаборантам.

— Это один из аргументов.

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