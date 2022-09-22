«215 хороших новостей». Защитники Украины вернулись из российского плена — фоторепортаж 22 сентября, 02:24 Святослав Паламар говорит по телефону после освобождения из плена, 22 сентября 2022 года (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Украина 21 сентября вернула из плена российских оккупантов 215 человек, среди которых 124 офицера.

В обмен на пленных защитников Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа, кума Путина Виктора Медведчука. Пять легендарных командиров с Азовстали обменяли на 55 российских военнопленных, они останутся в Турции до конца войны. Глава Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский вечером назвали имена некоторых из освобожденных защитников:

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командир Азова, герой Украины Денис Прокопенко ( Редис);

Редис); и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский ( Волына);

Волына); заместитель командира Азова Святослав Паламар ( Калина);

Калина); Олег Хоменко ( Азов);

Азов); командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега;

командующий 1-м батальоном морской пехоты, герой Украины Евгений Бова;

медик Катерина Полищук ( Пташка);

Пташка); беременные медики Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая, Анастасия Черненькая;

Дмитрий Козацкий ( Орест), чьи фотографии с Азовстали облетели весь мир.

Зеленский рассказал, что среди освобожденных пленных 108 бойцов Азова, 188 героев Азовстали и Мариуполя, восемь защитников, которые были ранены во время теракта России в колонии оккупированной Еленовки. Президент в ночном обращении подчеркнул, что у Украины за день «215 хороших новостей». Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, сейчас они находятся в Саудовской Аравии.

НВ публикует некоторые фото освобожденных защитников Украины.



Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Командиры с Азовстали Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Шлега и Олег Хоменко в Турции / Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS

Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS

Заместитель командира Азова Святослав Паламар / Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS

Командир Азова Денис Прокопенко / Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS

Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 сентября заявил, что Украина и Россия договорились об обмене 200 пленных. Андрей Ермак 22 сентября рассказал, что большой обмен проходил в несколько этапов и в разных локациях.

Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь.

29 июня Украина и Россия провели обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

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