«215 хороших новостей». Защитники Украины вернулись из российского плена — фоторепортаж

22 сентября, 02:24
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Святослав Паламар говорит по телефону после освобождения из плена, 22 сентября 2022 года (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Святослав Паламар говорит по телефону после освобождения из плена, 22 сентября 2022 года (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Украина 21 сентября вернула из плена российских оккупантов 215 человек, среди которых 124 офицера.

В обмен на пленных защитников Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа, кума Путина Виктора Медведчука. Пять легендарных командиров с Азовстали обменяли на 55 российских военнопленных, они останутся в Турции до конца войны. Глава Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский вечером назвали имена некоторых из освобожденных защитников:

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  • командир Азова, герой Украины Денис Прокопенко (Редис);
  • и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына);
  • заместитель командира Азова Святослав Паламар (Калина);
  • Олег Хоменко (Азов);
  • командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега;
  • командующий 1-м батальоном морской пехоты, герой Украины Евгений Бова;
  • медик Катерина Полищук (Пташка);
  • беременные медики Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая, Анастасия Черненькая;
  • Дмитрий Козацкий (Орест), чьи фотографии с Азовстали облетели весь мир.

Зеленский рассказал, что среди освобожденных пленных 108 бойцов Азова, 188 героев Азовстали и Мариуполя, восемь защитников, которые были ранены во время теракта России в колонии оккупированной Еленовки. Президент в ночном обращении подчеркнул, что у Украины за день «215 хороших новостей». Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, сейчас они находятся в Саудовской Аравии.

НВ публикует некоторые фото освобожденных защитников Украины.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
Командиры с Азовстали Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Шлега и Олег Хоменко в Турции (Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)
Командиры с Азовстали Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Шлега и Олег Хоменко в Турции / Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS
Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS
Заместитель командира Азова Святослав Паламар (Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)
Заместитель командира Азова Святослав Паламар / Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS
Командир Азова Денис Прокопенко (Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)
Командир Азова Денис Прокопенко / Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS
Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 сентября заявил, что Украина и Россия договорились об обмене 200 пленных. Андрей Ермак 22 сентября рассказал, что большой обмен проходил в несколько этапов и в разных локациях.

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Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь.

29 июня Украина и Россия провели обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пленные Герои Украины Азовсталь Обмен пленными Герой Украины Военнопленные Полк Азов Фоторепортаж Война России против Украины

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