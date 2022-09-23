«Нас пытали ради забавы». Освобожденный британец рассказал об издевательствах в российском плену 23 сентября, 16:47 Джон Хардинг (Фото:GEORGIAN NATIONAL LEGION)

Освобожденные из плена российских оккупантов граждане Великобритании рассказали, как их пытали и избивали.

В интервью Daily Mail 59-летний парамедик Джон Хардинг, который участвовал в обороне Азовстали и четыре месяца находился в плену на оккупированной территории в Донецкой области, рассказал, что оккупанты были «весьма изобретательны» в плане пыток: они приказывали пленным набрать номер на старом телефоне, а когда циферблат поворачивался, били их током.

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Хардинга удерживали в камере 4 на 2 метра с другими пленными, которые находились взаперти по 23 часа в сутки. Он вернулся с неврологическими повреждениями позвоночника и рук и сильно исхудал.



«Были избиения, удары током и снова избиения. Один парень получил ножевое ранение в ногу, после чего его зашили. Думаю, нас пытали ради забавы», — сказал Хардинг.

Перед обменом пленные не знали, куда их везут, и боялись, что оккупанты убьют их. Они рассказали, что впервые за несколько месяцев увидели настоящую еду только в самолете, на котором прилетели в Саудовскую Аравию.



Инфографика: НВ

Пленных также подвергали психологическим пыткам, угрожали расстрелом и говорили прощаться с родными: Хардинга оккупанты заставили записать видео со словами прощания для дочери.

Пять освобожденных британцев — Эйден Эслин, Шон Пиннер, Дилан Хили, Эндрю Хилл и Джон Хардинг — уже прибыли в Великобританию.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

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