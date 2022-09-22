«Символ украинского сопротивления». Главные факты об обмене 200 украинских героев, выдаче Медведчука «в большую тюрьму РФ» и реакция мира 22 сентября, 12:56 Сюжет Святослав Паламар («Калина») — в центре — звонит родным после освобождения из плена (Фото:МВД Украины)

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также десять иностранцев.

НВ собрал самые важные факты о знаковом обмене пленными.

215 на 55 и Медведчука: главные цифры обмена

Ради возвращения 205 украинцев и 10 иностранцев Украина передала России 56 человек:

Видео дня

Виктора Медведчука — бывшего лидера ОПЗЖ, обвиненного в государственной измене в Украине

2 старших офицеров ( подполковник и майор)

подполковник и майор) 6 младших офицеров

4 прапорщиков

40 рядовых и сержантов

2 боевиков « народной милиции ДНР»

народной милиции ДНР» 1 боевика « народной милиции ЛНР»

Из российского плена были освобождены 215 человек, из которых 188 человек защищали Азовсталь и Мариуполь. В целом:

124 защитника Украины, принадлежащих к офицерскому составу

89 защитников рядового и сержантского состава

2 гражданских лица

При этом Украине удалось обменять 108 бойцов Азова, а также военнослужащих, представляющих:

непосредственно Вооруженные силы Украины



Национальную гвардию Украины

ВМС Украины

Государственную пограничную службу

ТрО

Национальную полицию

СБУ

Государственную таможенную службу

Государственную специальную службу транспорта

Среди освобожденных есть 8 раненых во время теракта в Еленовке, когда Россия нанесла удар по колонии на оккупированной территории Донецкой области, где удерживали украинских военнопленных, в том числе азовцев. Тогда погибли, по меньшей мере, 40 украинских защитников — в основном, вероятно, защитники Мариуполя.

Полный список всех 215 освобожденных из плена приведен ниже.

Где теперь освобожденные защитники и кто из украинских героев уже на свободе

Посредниками процедуры обмена выступили Турция и Саудовская Аравия.

Под личные гарантии турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана в Турцию доставили пятерых командиров, защищавших Мариуполь и Азовсталь. Все они, согласно договоренностям, будут находиться на турецкой земле до окончания войны в Украине. Это «пять супергероев», как назвал их Владимир Зеленский:

герой Украины Денис Прокопенко ( «Редис») — командир отдельного отряда специального назначения Азов;

«Редис») — командир отдельного отряда специального назначения Азов; Святослав Паламар ( «Калина»), заместитель командира полка Азов по работе с личным составом;

«Калина»), заместитель командира полка по работе с личным составом; Сергей Волынский ( «Волына»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

«Волына»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты; Денис Шлеаг, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого,

Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявший командование обороной Азовстали

Десять освобожденных иностранцев были вывезены в Саудовскую Аравию, в том числе граждане:

Великобритании — 5 человек

США — 2 человека

Марокко — 1 человек

Швеции — один человек

Хорватии — 1 человек

Известно, что среди освобожденных — британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим, которых фиктивный «суд» квазиреспублики «ДНР» «приговорил» к казни в июне 2022 года и которые защищали Украину в составе ВСУ. Боевики «ДНР» угрожали им расстрелом. Также освобождены американцы Александр Дрюк и Энди Хьюн — они считались первыми гражданами США, попавшими в российский плен в Украине.

США и Великобритания уже поблагодарили Украину за включение своих граждан в обмен.

Остальные защитники уже на территории Украины, их встретили после плена и.о. главы СБУ Василий Малюк, заместитель начальника ГУР Дмитрий Усов и омбудсмен Дмитрий Лубинец. По данным Суспільного, эта процедура обмена состоялась в Черниговской области.

Все судьбы украинских защитников — истории чрезвычайной отваги, мужества и выносливости, за некоторыми из них вся Украина следила с первых дней обороны Мариуполя. В числе других героев из российского плена освобождены:

Дмитрий Козацкий («Орест») — старший солдат и боец полка Азов, фото и видео которого с Азовстали продемонстрировали мужество украинских защитников Мариуполя, облетели весь мир и победили в нескольких фотоконкурсах.

Медик Екатерина Полищук («Пташка») — парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины, чье пение в бункерах Азовстали сняли на видео и обнародовали украинские защитники в самые тяжелые дни обороны Мариуполя.

Три беременных защитницы: Яна Шумовецкая, Анастасия Черненькая и Марьяна Мамонова — 30-летняя военная-врач, капитан медицинской службы, которая сейчас находится на последних месяцах беременности.

Евгений Бова — герой Украины, командир Первого отдельного батальона морской пехоты.

Лев Пашко — герой Украины, командир роты Азова.

Михаил Дианов («Пианист») — морской пехотинец, получивший ранение руки, которого украинцы запомнили по фотографиям с Азовстали: он был как в числе раненых защитников, которых требовали обменять азовцы, так и на фото при выходе защитников Мариуполя из бункеров Азовстали.



Михаил Вершинин («Кот»), глава патрульной полиции Мариуполя. Его освобождение отдельно прокомментировал фотограф Евгений Малолетка, которому вместе с коллегой Мстиславом Черновым удалось зафиксировать на фото и видео многочисленные военные преступления россиян в первые дни обороны Мариуполя. «Ждал этой хорошей вести. Михаилу мы во многом обязаны. Украина шаг за шагом возвращает своих героев, но многие ребята еще ждут такого случая», — написал Малолетка.

Николай Кущ и Константин Никитенко — военнослужащие, которых боевики «приговорили» к смертной казни.



«Лучшая земля в мире!»: первые слова защитников Мариуполя

Одновременное включение из нескольких точек, куда доставили освобожденных защитников Украины, вечером 21 сентября продемонстрировал в 18-минутном видео Офис президента.

На этих кадрах свои первые обращения к украинцам озвучили в том числе командиры, руководившие обороной Азовстали и Мариуполя и ныне находящиеся в Турции. Рядом с ними находились глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава МВД Денис Монастырский.

Монастырский, пятеро командиров обороны Мариуполя и Буданов / Фото: МВД Украины

Заместитель командира полка АзовСвятослав Паламар («Калина») сразу после освобождения поблагодарил всех, кто сейчас защищает Украину: «Я хочу поблагодарить также всех защитников Украины, которые прямо сейчас, прямо в этот день, прямо в этот час выполняют свои боевые задания на боевых постах, кто воюет за нашу Украину».

«Слава Украине! Господин президент, у нас все хорошо, состояние здоровья удовлетворительное. Благодарю вас и всю команду», — сказал командир полка Азов Денис Прокопенко («Редис»).

А на видео с украинской территории, куда доставили колонны с двумя сотнями освобожденных защитников, видно, как один из них наклоняется, чтобы поцеловать землю. «Реально, самая лучшая земля в мире!» — эмоционально говорит украинский защитник.

Первой же на свободную территорию Украины ступила 30-летний медик Марьяна Мамонова, которая находится на последних сроках беременности и на момент взятия в плен помогала защитникам Мариуполя.

Как именно состоялся обмен, почему отдали Медведчука и почему процессу не помешала мобилизация в РФ

Новость о масштабном обмене пленными, включая командиров Азова, ошеломила Украину радостью за освобожденных в конце чрезвычайно тревожного дня, когда российский диктатор Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию и озвучил новые ядерные угрозы.

Однако вопрос обмена пленными был решен гораздо раньше решения РФ о мобилизации, а потому Путин не мог сорвать соглашение, которое гарантировала и уже анонсировала Турция, пояснил 22 сентября советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что глава Турции Реджеп Эрдоган был гарантом договоренностей и 20 сентября уже сообщил об ожидающемся обмене 200 украинских пленных. «Сорвать обмен означало ухудшить отношения с Турцией, со страной, являющейся ключевым партнером по обеспечению России подсанкционными товарами. Путин был вынужден согласиться с тем, на что раньше согласился, и этот обмен был проведен», — пояснил Денисенко.

По словам и. о. главы СБУ Василий Малюка, непосредственно на Виктора Медведчука Украина обменяла 200 своих граждан, тогда как еще пятеро украинцев (вероятно, командиры обороны Мариуполя — прим. ред.) были освобождены путем обмена на 55 российских пленных.

«Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов», — заметил Владимир Зеленский, объяснив, что сначала РФ предлагала выдать за него только 50 пленных. Генпрокурор Украины Андрей Костин позже сообщил, что досудебное расследование в отношении Медведчука завершено. «Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия», — добавил Костин.



А руководитель СБУ Малюк отметил, что Медведчук — это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник". «Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах», — заявил Малюк. Он объяснил, что бывший лидер ныне запрещенной в Украине ОПЗЖ дал Украине все необходимые показания, а во время работы над его уголовными делами «был обезврежен ряд агентурных сетей, задержаны государственные изменники и получено большое количество информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях».



Малюк также отметил, что обмен Виктора Медведчука на украинских военнопленных не препятствует ни рассмотрению его дел в суде, ни назначению наказания, ни конфискации арестованного имущества Медведчука.

Решение об обмене Медведчука принимал украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными, сам он дал согласие на такой шаг. Поэтому суд удовлетворил ходатайство прокурора о выдаче Медведчука РФ, а в законодательство были внесены изменения, которые позволили его обменить.

В целом масштабный обмен готовился несколько месяцев с участием Офиса Президента и его главы Андрея Ермака, Министерства обороны, ВСУ, ГУР МО, Минреинтеграции, МВД, ГСЧС и других органов украинской власти.

«Для нас „не бросать своих“ — это правило, а не просто слова», — заявил Владимир Зеленский, комментируя успешный обмен 215 человек из российского плена. «Мы помним обо всех наших людях и пытаемся спасти каждого украинца. В этом смысл Украины, наша сущность, этим мы отличаемся от врага», — подчеркнул президент.

Зеленский, глава ОП, генпрокурор Украины и глава ГУР также заверили, что работа по освобождению всех украинских граждан, еще остающихся в российском плену, продолжается.



Что пишут в мире об освобождении украинских героев

The Guardian напоминает, что после многонедельных российских бомбардировок Мариуполя длительный отказ украинских защитников сдаваться РФ, несмотря на нехватку боеприпасов, еды и медикаментов, «принес им славу во всей Украине благодаря героизму в борьбе с преобладающей численностью войск и огневой мощью войск РФ».

Издание подчеркивает потрясающую цену обмена для РФ, отмечая, что «сообщника Путина Медведчука» обменяли на 200 украинских бойцов, включая азовцев.

DW также отмечает знаковость историй тех украинцев, которые оказались на свободе и среди которых «были бойцы, возглавлявшие оборону мариупольского металлургического комбината Азовсталь — акт, ставший символом украинского сопротивления». Немецкая служба также напоминает, что Медведчука называли правой рукой Путина в Украине.

Financial Times делает отдельный акцент на освобождении 10 иностранцев и приводит слова благодарности властям Украины от США и Великобритании. В то же время, напоминает издание, из-за развязанной Россией войны в Украине уже погибли добровольцы из США, Германии и Франции и других западных стран, а в российском плену умер британец Пол Ури.

FT также подчеркивает, что первые данные об обмене появились спустя всего несколько часов после того, как Владимир Путин объявил о частичной мобилизации «после ряда военных неудач и пригрозил ядерной войной, если „территориальная целостность“ России будет под угрозой».

Издание обращает внимание и на посредничество Саудовской Аравии, традиционного союзника США — шаг, на который королевство решилось после решения оставаться в основном нейтральным на фоне вторжения России в Украину. Посреднической роли Саудовской Аравии не помешали ее партнерские нефтяные соглашения с Россией в рамках ОПЕК+.

CNN, также обращающий первостепенное внимание на освобождение американцев, сообщает, что их семьи не знали о предстоящем обмене пленными.

Освобожденные из плена иностранцы / Фото: Instagram/cossackgundi/via REUTERS

Reuters называет масштабный обмен «неожиданным», напоминая, что поддерживаемые Россией боевики «ДНР» еще недавно заявили о намерении устроить «суд» над военнослужащими Азова, которых пропаганда Москвы называет «нацистами». Судилище якобы должно было состояться до конца лета.

Агентство напоминает, что Денис Прокопенко, Святослав Паламар и Сергей Волынский «помогли возглавить упорное многонедельное сопротивление в бункерах и туннелях под гигантским сталелитейным комбинатом Мариуполя».

The Washington Post, комментируя «драматический» обмен, напоминает западным читателям, что «Медведчука считают близким другом Владимира Путина, который является крестным отцом дочери Медведчука». Издание обращает внимание на то, что в первые часы российская сторона молчала об обмене, не комментируя и не признавая выдачу Украине 215 пленных в обмен на Медведчука и 55 своих военных.

WP также предполагает, что удачный обмен, проведенный Украиной, теперь усилит давление на администрацию Байдена, которая пытается освободить из российских тюрем двух американцев — звезду WNBA Бритни Грайнер и ветерана морской пехоты Пола Велана.

Посольства США в Саудовской Аравии уже позвонили семьям двух американцев, освобожденных благодаря усилиям Украины, и те получили возможность поговорить со своими родными после возвращения из российского плена. «Я никогда не мечтала о том, что правительство Саудовской Аравии сможет сделать что-то подобное, — сказала WP Диана Шоу, тетя освобожденного гражданина США Александра Дрюке. — Но в шторм сгодится любой порт».

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