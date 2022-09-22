«Много россияне не навоюют». Эксперт объяснил, как освобождение из плена азовцев повлияет на настроения мобилизованных — «будущего мяса» 22 сентября, 14:26 Эксклюзив НВ Освобожденные пленные герои Азовстали (Фото:СБУ)

Денис Попович, военный обозреватель, в эфире Радио НВ рассказал, почему мобилизация в РФ не будет эффективна.



По мнению Поповича, первой проблемой будет отсутствие мотивации:

«У меня есть большие сомнения в том, что эти процессы [мобилизации] будут эффективными. Вчера мы увидели отсутствие мотивации — очереди на границах, запросы в Google, как сломать руку и прочее».

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Попович также отметил информационное влияние освобождения бойцов из Азовстали:

«В первый день мобилизации предъявить будущему мясу обмен бойцов Азова на кума Путина. Это должно вызвать вопрос: на кого будут их обменивать, если они окажутся в плену? Циничное отношение к тем, кого мобилизуют, ставит под сомнение желание мобилизированных идти воевать».

Две другие проблемы частичной мобилизации в РФ, по мнению эксперта, — логистика и нехватка опыта:

«Также есть большие организационные проблемы, связанные с тем, что их система никогда не делала мобилизации — нет опыта. И третья проблема — отсутствие младших командиров. Сержанты, лейтенанты и младшие лейтенанты — эту нехватку они как раз могут компенсировать с помощью этой мобилизации, привлекая кадры из запаса. Но много они не навоюют».

По словам эксперта, мобилизация, возможно, поможет эффективно доукомплектовать уже существующие боевые подразделения РФ, однако боеспособность новых подвергает большому сомнению.

Также эксперт указал на логистические проблемы со снабжением, которые сопровождают российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину: «Логистика — их страшная история. Если у них были проблемы со снабжением для 100−150 тысяч людей, которые суммарно сейчас на нашем фронте, то мы можем себе представить, как будет, если их будет еще 300 тыс.».

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