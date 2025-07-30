Пенсии 2025. Какие доплаты могут получить пенсионеры с 1 августа

Доплаты пенсионерам в августе 2025 года (Фото: Syda_Productions/depositphotos)

В августе украинские пенсионеры имеют право получить сразу несколько надбавок к пенсии. Например, возрастную надбавку, выплату ко Дню Независимости или доплату одиноким пенсионерам.

Возрастная надбавка к пенсии

В августе 2025 года возрастную прибавку получат те пенсионеры, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 грн.

Напомним, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

▪ лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 80 лет и более, — в размере до 570 грн.

Выплата ко Дню Независимости

В августе определенные категории пенсионеров получат разовую выплату ко Дню Независимости Украины в размерах от 450 до 3100 грн.

Лицам, которые получают пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание, выплату будут назначать в автоматическом режиме, без личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины.

Лицам, которые не состоят на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатели пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания, денежная помощь выплачивается по их обращениям в территориальные органы ПФУ с соответствующим заявлением и документами.

Надбавки за проживание в зоне радиоактивного загрязнения

На такую доплату в размере прожиточного минимума для неработающих лиц (в 2025 году это 2361 грн), имеют право пенсионеры, которые:

▪ проживали в зонах обязательного или добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года;

▪ имеют статус лица, пострадавшего вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Доплата одиноким пенсионерам

Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 40% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году это 944 грн).

Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам следует соответствовать следующим критериям:

▪ достичь 80 лет и более;

▪ самостоятельно проживать;

▪ нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

▪ получать пенсию по возрасту.

Если гражданину выплачивают пенсию, например, по инвалидности, он не будет иметь права на такой вид доплаты. Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена заключениями врачей и подтверждена документально.

Доплата почетным донорам

На надбавки к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума имеют право почетные доноры Украины, которые безвозмездно осуществили донацию крови в суммарном количестве, равном 40 максимально допустимым дозам, или плазмы крови в суммарном количестве, равном 60 максимально допустимым дозам.

В 2025 году общий показатель прожиточного минимума — 2920 грн. Следовательно, сумма надбавки для почетных доноров составляет 292 грн в месяц.

Надбавки к пенсии за детей

Если пенсионер самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, он имеет право на получение ежемесячных доплат в размере 150 грн за каждого ребенка.

Обязательными условиями для получения доплат к пенсии являются:

▪ получение пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;

▪ пенсионер не работает и не занимается предпринимательской деятельностью.

Надбавку выплачивают, пока детям-иждивенцам не исполнится 18 лет.

Отметим, что пенсионеры, которые заботятся о таких детях, обязаны сообщать в ПФУ, если они нашли работу или уже занялись бизнесом как ФЛП. В таких случаях надбавку платить прекращают.