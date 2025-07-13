Пенсии 2025. Кому из пенсионеров гарантированы выплаты в более 16 000 грн

Как получить пенсию по инвалидности вследствие войны (Фото: Министерство здравоохранения Украины)

Военные, которые имеют инвалидность, могут получить пенсию по инвалидности. Ее размер зависит от группы инвалидности и ее причин. Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы не может быть ниже 16 847 грн.

Кто имеет право на пенсию

На пенсию по инвалидности вследствие войны имеют право военные, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания во время:

▪ боевых действий или выполнения служебных обязанностей;

▪ участия в защите Родины;

▪ пребывания на фронте или в плену.

При каких условиях назначается пенсия

Пенсию назначают, если инвалидность наступила:

▪ во время службы;

▪ не позднее 3-х месяцев после увольнения со службы;

▪ позже 3-месяцев после увольнения со службы, но вследствие заболевания (травмы, контузии, увечья), возникшего во время службы или пребывания в плену или заложником.

Какой размер пенсии

Размер пенсии по инвалидности вследствие войны:

▪ I группа — 100%;

▪ II группа — 80%;

▪ III группа — 60% денежного обеспечения за месяц.

Минимальный размер в 2025 году:

▪ І группа — от 16 847 грн;

▪ ІІ группа — от 13 822 грн;

▪ ІІІ группа — от 9478 грн.

Куда обращаться с заявлением и список документов

Обращаться необходимо в ТЦК и СП. Он оформляет документы в течение 10 дней и передает их в Пенсионный фонд.

Документы необходимые для назначения пенсии:

▪ представление о назначении пенсии, подготовленное ТЦК и СП;

▪ выписки из приказов об увольнении и (или) исключении из списков личного состава или их копии;

▪ расчет выслуги лет / выписка из расчета или их копии;

▪ денежный аттестат и справка о ежемесячных дополнительных видах денежного обеспечения и премии;

▪ военно-медицинские документы о состоянии здоровья уволенного лица (за исключением лиц, которые не проходили военно-врачебную комиссию);

▪ документы, подтверждающие право на установление надбавок, повышений и других доплат (при наличии).

Пенсия назначается на все время инвалидности или пожизненно (для людей пенсионного возраста).

Напомним, в 2025 году пенсионные выплаты не ниже 3758 грн гарантированы неработающим пенсионерам, достигшим возраста 65 лет и имеющим страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, а также пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.