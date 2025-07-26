Лицам, проживающим на ВОТ или выехавшим на подконтрольную Украине территорию с ВОТ, выплата пенсий или страховых выплат производится при условии неполучения таких выплат от РФ. Уведомить Пенсионный фонд Украины о факте неполучения пенсий от РФ можно несколькими способами.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Как сообщить о неполучении пенсии от РФ онлайн — инструкция

Законодательством предусмотрено, что выплата пенсий / страховых выплат гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях (ВОТ), и тем, которые выехали с ВОТ, проводится при условии подтверждения информации о неполучении выплат от РФ.

В мае 2025 года Пенсионный фонд Украины реализовал сервис, который позволяет подать сообщение о неполучении пенсий и/или страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ, онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, подписав его квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Для подачи сообщения нужно авторизоваться на портале с помощью КЭП, в пункте меню Дистанционное информирование на главной странице личного кабинета поставить соответствующие отметки и подписать сообщение с помощью КЭП.

Сейчас Пенсионный фонд Украины обеспечил возможность для получателей подать сообщение о неполучении выплат от РФ, авторизовавшись в личном кабинете на портале электронных услуг Фонда с помощью Дія.Підпис.

Как воспользоваться такой возможностью:

1. Войти в личный кабинет портала с помощью Дія.Підпис.

2. На верхней панели меню в опции Настройки (пиктограмма шестеренка) выбрать пункт Дистанционное информирование.

3. В открывшемся окне поставить отметку напротив строки Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации и/или напротив строки Не получаю страховые выплаты в связи с НС/ПЗ или потерей кормильца от другого государства, в частности, от Российской Федерации, и нажать кнопку Зберегти, и нажать кнопку Зберегти.

После нажатия кнопки Сохранить сообщение о неполучении выплат от РФ попадает в информационную систему Пенсионного фонда Украины.

Другие способы сообщить о неполучении пенсии от РФ

Также сообщить Пенсионный фонд Украины о факте неполучения пенсий и/или страховых выплат от РФ можно:

▪ во время проведения видеоидентификации;

▪ лично подав заявление в любой сервисный центр Фонда.

Напомним, чтобы и в дальнейшем получать пенсии и страховые выплаты, украинцам за рубежом и тем, кто проживает на ВОТ, нужно проходить идентификацию.