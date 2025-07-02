Денежная помощь 2025. Какой размер выплат ко Дню Независимости Украины и кто их получит

Ежегодно ко Дню Независимости Украины государство выплачивает разовую денежную помощь гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, защищали ее с оружием в руках, ветеранам войны, а также пострадавшим от нацистских преследований.

Кто и в каком размере получит выплату ко Дню Независимости

Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан предусмотрена в размерах от 450 до 3100 грн, а именно:

▪ 450 грн — участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага;

▪ 650 грн — членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;

▪ 1000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей;

▪ 3100 грн — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

▪ лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

▪ I группы — 3100 грн;

▪ II группы — 2900 грн;

▪ III группы — 2700 грн.

Как получить выплату

Лицам, которые получают пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание, денежные выплаты будут назначаться в автоматическом режиме, без личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины.

Для получателей из числа военнослужащих, полицейских, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, службы судебной охраны, лиц начальствующего и рядового состава Государственной уголовно-исполнительной службы, которые проходят службу (кроме пенсионеров), финансирование денежной помощи будет осуществляться на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций по месту их службы.

Лицам, которые не находятся:

▪ на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатели пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания судей в отставке;

▪ на службе в силовых министерствах и ведомствах, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, — денежная помощь выплачивается по их обращениям в территориальные органы Пенсионного фонда Украины (сервисных центров) с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими лицо, его статус, номером текущего счета уполномоченного банка и т. п.

Напомним, дополнительные выплаты от ВПП ООН для пенсионеров, лиц без права на пенсию, и людей с инвалидностью можно получить до конца июля 2025 года.