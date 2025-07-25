Пенсии 2025. Кому и как нужно пройти идентификацию для получения выплат, какие новые условия
Чтобы и в дальнейшем получать пенсии и страховые выплаты, украинцам за рубежом и тем, кто проживает на ВОТ, нужно проходить идентификацию. Условия этой процедуры обновили в 2025 году.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
В какой срок нужно пройти идентификацию
Постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299 определены дополнительные условия продолжения выплаты пенсий и страховых выплат лицам, временно проживающим за пределами Украины, и тем, кто проживает на временно оккупированных территориях (ВОТ).
Важно знать, что такие условия не распространяются на получателей пенсии или страховых выплат, которые осуществляются на условиях международных договоров.
Одно из требований — это прохождение физической идентификации до 31 декабря каждого года.
Физическая идентификация — это процедура установления идентификационных данных лица на основании проверенных документов.
Кто должен проходить физическую идентификацию
До 31 декабря каждого календарного года идентификацию должны пройти пенсионеры и получатели страховых выплат, которые:
▪ проживают на временно оккупированных территориях;
▪ временно находятся за пределами Украины.
Как пройти физическую идентификацию
Пройти идентификацию можно в один из способов:
▪ Онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины
Можно авторизоваться в своем личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого используйте квалифицированную электронную подпись Дія.Підпис (Дія ID), созданную в приложении Дія.
▪ С помощью видеоконференцсвязи
В определенные дату и время (по предварительно поданному заявлению получателя) можно пройти идентификацию во время сеанса видеоконференцсвязи с работником Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы. Видеоконференция проводится по определенным правилам с гарантиями безопасности личных данных.
Подать заявление на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, заполнив соответствующий электронный бланк, или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины, позвонив по телефонам: 0 800 503 753, (044) 281−08−70, (044) 281−08−71.
▪ Через зарубежные дипломатические учреждения Украины
Получатель выплаты, который временно проживает за границей, может обратиться в посольство или консульство Украины, которые выдают документ о подтверждении пребывания лица в живых.
Такое подтверждение нужно отправить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью вместе с заявлением о продлении выплат, написанным в произвольной форме.
Указанные документы также можно подать в электронном виде — через портал Пенсионного фонда Украины, добавив сканкопии документов и подписав обращение квалифицированной электронной подписью (КЭП).
▪ Лично в сервисном центре или банковском учреждении
Если пенсионер / получатель страховой выплаты, который должен пройти идентификацию, имеет возможность обратиться на подконтрольной территории в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в уполномоченный банк, через который получает выплату, он может на приеме предъявить документ, удостоверяющий личность (например, паспорт гражданина Украины) и пройти идентификацию.
Новое условие — уведомление о неполучении выплат от РФ
Лицам, проживающим на ВОТ или выехавшим на подконтрольную Украине территорию с ВОТ, выплата пенсий/страховых выплат производится при условии неполучения таких выплат от РФ.
Уведомить Пенсионный фонд Украины о факте неполучения пенсий и/или страховых выплат от РФ можно одним из способов:
▪ через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (в рубрике Дистанционное информирование, авторизовавшись с помощью КЭП или с наложением Дія.Підпису);
▪ во время проведения видеоидентификации;
▪ лично подав заявление в любой сервисный центр Фонда.
Напомним, пенсионное удостоверение можно восстановить как офлайн, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, так и онлайн — через портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионный фонд.
