Пенсии 2025. Какой размер гарантированных минимальных выплат с 1 августа

Какой будет минимальная пенсия в Украине с 1 августа 2025 года (Фото: tanja.kitura@gmail.com / Depositphotos)

С 1 марта 2025 года в Украине провели индексацию пенсий, а также увеличили уровень минимальных пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размер минимальных пенсионных выплат с 1 августа не изменится.

Последнее поднятие пенсий в Украине состоялось 1 марта 2025 года в соответствии с постановлением КМУ № 209 Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году. С 1 августа изменений не предусмотрено.

Какой размер гарантированных минимальных пенсий в августе

В августе 2025 года гарантированы минимальные пенсионные выплаты для:

▪ неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3758 грн;

▪ пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — не ниже 3758 грн;

▪ пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3613 грн;

▪ пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, — минимальная пенсионная выплата исчисляется в размере, пропорциональном приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3323 грн;

▪ пенсионеров, в возрасте от 75 до 80 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин — не менее 3613 грн;

▪ у других категорий пенсионеров, которые не работают — не ниже 3038 грн.

Напомним, в августе 2025 года повышенные выплаты получат те пенсионеры, кто будет иметь право на возрастную надбавку и дополнительную выплату ко Дню Независимости.