Пенсии в Украине: кому выплатят повышенные суммы в августе

Пенсии в августе 2025 года (Фото: Минсоцполитики)

В августе 2025 года повышенные выплаты получат те пенсионеры, кто будет иметь право на возрастную надбавку и дополнительную выплату ко Дню Независимости.

Возрастная надбавка к пенсии

В августе 2025 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 грн.

Напомним, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

▪ лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 80 лет и более, — в размере до 570 грн.

Выплата ко Дню Независимости

В августе определенные категории пенсионеров получат разовую выплату ко Дню Независимости Украины в размерах от 450 до 3100 грн.

Лицам, которые получают пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание, выплату будут назначать в автоматическом режиме, без личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины.

Лицам, которые не состоят на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатели пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания, денежная помощь выплачивается по их обращениям в территориальные органы ПФУ с соответствующим заявлением и документами.

Также в августе украинские пенсионеры имеют право получить сразу несколько надбавок к пенсии. Например, надбавку за детей или доплату одиноким пенсионерам.