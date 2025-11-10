Дело детектива НАБУ Магомедрасулова. В суд передали расследование против свидетеля, которого обвинили во лжи

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении свидетеля в уголовном производстве по факту пособничества детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова государству-агрессору и злоупотребления влиянием.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, однако не называет имен.

Руководитель коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская подтвердила NV, что речь идет о свидетеле по делу детектива Руслана Магамедрасулова и что обвинительный акт направлен в суд на рассмотрение по существу.

В пресс-службе заявили, что свидетель, неоднократно предупрежденный об ответственности за ложные показания, во время допроса у следователя и на заседании Печерского районного суда Киева, будучи под присягой, сознательно сообщил ложные данные о содержании разговора с подозреваемым, пытаясь создать представление об отсутствии его вины.

Показания свидетелей опровергнуты аудиозаписями разговоров, подлинность и содержание которых подтверждено семью судебными экспертизами.

Лингвистические экспертизы подтвердили, что подозреваемый детектив НАБУ выражал намерение о сотрудничестве с представителями государства-агрессора, в частности — поиск покупателей и готовность реализовать принадлежащие его семье семена технической конопли, которые принадлежали его семье, лицам, связанным с государственной программой поддержки Дагестана.

Подтверждено, что голос на записях принадлежит именно подозреваемому детективу НАБУ, который высказывал соответствующие предложения.

Судебная психологическая экспертиза установила, что во время допроса свидетель уклонялся от прямых ответов, давал противоречивые показания, пытался избегать раскрытия деталей событий, имел признаки ориентировочно-установочного коммуникативного поведения.

Кроме того, свидетелем подтверждены личные контакты между ним и подозреваемым детективом НАБУ, что может объяснять мотивы искажения фактов.

Следователи подозревают, что показания Мамешева могли быть ложными. В ходе расследования Юсуфа Мамешева трижды допрашивали сотрудники СБУ, а еще дважды — суд.

Свидетель отметил, что во время телефонного разговора с детективом Русланом Магамедрасуловым обсуждал продажу технической конопли в Узбекистан, а не в российский Дагестан (на обвинении в продаже конопли в Дагестан было построено дело против Магамедрасулова).

Теперь прокуратура считает, что Мамешев дал заведомо ложные показания, «поскольку в Республике Узбекистан государственных программ по поддержке выращивания технической (промышленной) конопли не существует.

Действия свидетеля квалифицированы по ч. 1 ст. 384 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ до двух лет, ареста до шести месяцев или ограничения свободы до двух лет.

Дело детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца

21 июля СБУ, Офис генпрокурора и ГБР провели несколько десятков обысков у детективов НАБУ.

В СБУ сообщили о подозрении в пособничестве стране-агрессору Магамедрасулову, который руководит детективами НАБУ в Запорожье и Днепре, после масштабных обысков 21 июля 2025 года. В СБУ заявили, что мужчина был в тесном контакте с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и «имеет значительное влияние на деятельность НАБУ».

22 июля Магамедрасулова арестовали.

11 сентября Печерский суд принял решение оставить под стражей отца сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября.

После этого ГБР сообщило своим коллегам из НАБУ сразу несколько подозрений. Отдельно СБУ сообщило о подозрении в пособничестве стране-агрессору Магамедрасулову, который руководит детективами НАБУ в Запорожье и Днепре.

Впоследствии СБУ заявила о новых доказательствах по делу детектива НАБУ, а именно — переписка, в которой упоминается продажа в Дагестан выращенной в Житомирской области технической конопли.

11 сентября Печерский суд оставил в СИЗО отца Магамедрасулова, который также является обвиняемым по делу.

16 сентября СБУ, ОГП и ГБР сообщили о новом подозрении Магамедрасулову, который сейчас находится под арестом. Детектива подозревают в помощи конвертационным центрам в незаконных финансовых махинациях.

22 сентября Юсуф Мамешев, один из ключевых свидетелей по делу Магамедрасулова, получил угрозы от неизвестного номера.

23 сентября Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу о продлении срока содержания под стражей детектива НАБУ Магамедрасулова. Также он отказал в допросе Мамешева, которому угрожали неизвестные.

В интервью NV Магамедрасулов сообщил, что считает дело против себя политическим и связывает его со своей работой, делами НАБУ, к которым приобщался, и высокопоставленными чиновниками, до которых ему с коллегами «удалось дотянуться».