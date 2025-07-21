СБУ заявила о задержании одного из руководителей детективов НАБУ по подозрению в ведении бизнеса в России

Чиновник выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в российскую республику Дагестан (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса в России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 21 июля.

По данным следствия, Магамедрасулов, который координирует деятельность НАБУ в Днепропетровской и Запорожской областях, имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ.

Расследование установило, что чиновник выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в российскую республику Дагестан. Сейчас проверяется информация о контактах Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им секретной информации.

В СБУ заявили, что мужчина был в тесном контакте с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и «имеет значительное влияние на деятельность НАБУ».

По данным СБУ, отец Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов имеет гражданство России, однако чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.

В то же время мать чиновника — Ирина Магомедрасулова проживает в Киеве, но получает пенсию в так называемой «ДНР» и пишет пророссийские комментарии в социальных сетях. В СБУ заявили, что имеют доказательства, что в разговорах она активно поддерживает войну РФ против Украины и оправдывает военные преступления россиян.

Несмотря на то, что как один из руководителей детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов должен был быть дислоцирован в городе Днепр и отвечать за работу в прифронтовых регионах, он почти постоянно был в Киеве.

Кроме того, в СБУ добавили, что недавно подозреваемый вернулся с элитного отдыха на острове Тенерифе, где находился несколько недель.

Сейчас решается вопрос о сообщение чиновнику НАБУ о подозрении по ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Ранее источники NV в правоохранительных органах рассказали, что СБУ и ОГП проводят серию обысков в разных регионах Украины из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ.

В частности, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение президента-беглеца Виктора Януковича, утверждает источник. Другой, по словам источников, предал государство и вел незаконный бизнес с РФ.