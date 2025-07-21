СБУ утверждает, что один из топ-чиновников НАБУ был посредником «в продаже партий технической конопли своего отца» в российский Дагестан (Фото: СБУ)

В понедельник, 21 июля, СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины. В НАБУ отмечают, что следственные действия проводят без судебных постановлений, тогда как СБУ и прокуратура подозревают в пособничестве России одного из топ-чиновников НАБУ.

NV рассказывает, что происходит сегодня вокруг НАБУ, и следит за развитием событий.

Версия СБУ и Офиса генпрокуратуры о российском влиянии на НАБУ: эти ведомства утром заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ. По версии двух силовых ведомств, этот топ-чиновник НАБУ якобы «имеет контакты с представителями России и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ». Утверждается, что Магамедрасулов был посредником «в продаже партий технической конопли своего отца» в российский Дагестан. В то же время его отец имеет российское гражданство, однако Магамедрасулов не указал этот факт. СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий». Также заявляется, что задержанный должен был из Днепра координировать деятельность НАБУ в прифронтовых областях (Днепропетровская и Запорожская), «однако почти все время находился в Киеве и недавно несколько недель отдыхал на Канарских островах (острове Тенерифе)». По этому делу сегодня провели серию обысков у работников НАБУ. В подтверждение своей версии о Магамедрасулове СБУ обнародовала фрагменты его разговоров, а также разговоров его родителей.

Кроме того, следствие считает, что задержанный Магамедрасулов «был в тесном контакте» с действующим народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Сегодня же Офис генпрокурора заявил, что Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного состояния, и в злоупотреблении влиянием. СБУ и прокуратура называют Христенко резидентом (старшим агентом) российского ФСБ и утверждают, что он «работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ». Утверждается, что ФСБ завербовала этого нардепа еще в период правления Виктора Януковича, и он «активно выполнял задачи российской спецслужбы во время Революции Достоинства. По данным следствия, Христенко наладил тесные отношения с отдельными руководителями НАБУ, среди которых якобы был и Магамедрасулов. Также следователи заявляют о доказательствах «тесных контактов» Христенко с экс-нардепом Юрием Иванющенко, которого называют резидентом спецслужб РФ на оккупированной территории Донецкой области («ДНР»), и с коллаборационистом, ныне покойным Арменом Саркисяном.

Подозрения ГБР в отношении сотрудников НАБУ: Государственное бюро расследований сегодня же заявило, что сообщило о подозрении трем работникам НАБУ "за совершение дорожно-транспортных происшествий, которые привели к увечьям потерпевших". Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве (два инцидента наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса (ДТП во время обгона).«В случае доказанности вины правоохранителей за совершенные ими тяжкие преступления им грозит до 8 лет лишения свободы», — заявили в ГБР. Подозреваемым должны избрать меры пресечения, в отношении двух сторона обвинения требует содержания под стражей.

Версия НАБУ о событиях вокруг бюро: в НАБУ официально заявили, что СБУ, ГБР и Офис генпрокурора провели не менее 70 обысков в отношении 15 сотрудников НАБУ. В бюро добавили, что эти обыски проводят без судебных постановлений, а касались они как участия работников НАБУ в ДТП, так и «возможных связей со страной-агрессором». «Эти факты не являются взаимосвязанными», — отметили в НАБУ. Там добавили, что СБУ также начала «внеплановую проверку состояния охраны государственной тайны». Эта процедура касается тех работников НАБУ, которые имеют доступ к гостайне и к проведению негласных следственных действий. В НАБУ подчеркивают, что такие шаги могут привести к разглашению информации, что сорвет текущие и запланированные оперативные мероприятия и следственные действия, которые проводят НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Кроме того, продолжается проверка Госспецсвязи, «охватывающая техническую инфраструктуру НАБУ». ДиректорНАБУ Семен Кривонос на фоне этих событий решил прервать командировку в Великобританию и вернуться в Украину. «Риск присутствия агентов влияния страны-агрессора остается актуальным для любого органа власти. Однако это не может быть основанием для остановки работы всей институции», — отметили в НАБУ.

20:00 В НАБУ также опровергли заявление СБУ о том, что детективы бюро якобы сопровождали бизнесмена Геннадия Боголюбова во время его выезда за границу. Там заявили, что детективы находились в официальной командировке и не были знакомы с Боголюбовым.

«Детективы НАБУ действительно находились в служебной командировке — по приглашению Инициативы по возвращению украденных активов (StAR), являющейся общей программой Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности. Поездка была официальной, заранее согласованной и состоялась для участия в серии двусторонних встреч в рамках Глобального форума по возвращению активов, который проходил 25−27 июня в Вене», — сказано в сообщении бюро.

19:25 В НАБУ прокомментировали информацию СБУ о том, что их сотрудника подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Как сказано в сообщении бюро, в августе 2023 года они получили от руководства СБУ информацию о возможных рисках, связанных с одним из сотрудников бюро. Этот сотрудник до начала работы в НАБУ (в 2012—2015 годах, когда он был сотрудником МВД) пересылал информацию о гражданах Украины работнику Управления госохраны по электронной почте. Этот человек после оккупации Крыма перешел на сторону страны-агрессора и с 2020 года работал в ФСБ РФ.

В НАБУ заявили, что сразу организовали дополнительную проверку вместе с СБУ и никаких доказательств того, что их работник знал о связях сотрудника УГО с российскими спецслужбами, не было. Бюро предложило опросить сотрудника, но в СБУ рекомендовали этого не делать, чтобы не вредить их оперативной работе по сотруднику УГО и его связям.

«В августе 2024 года СБУ устно сообщила, что во время расследования дела о государственной измене, в котором фигурирует упомянутый бывший работник УГО, никакой причастности работника НАБУ не установлено. Доказательств участия в антигосударственной деятельности нет», — сказано в сообщении.

В бюро просили СБУ прислать официальное документальное подтверждение результатов проверки, но не получили ответ, добавили в НАБУ.

15:18 СБУ и Офис генпрокурора заявили, что задержали "крота" ФСБ в рядах НАБУ, куратором кого мог быть заместитель руководителя охраны Януковича

СБУ утверждает, что речь идет о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, «который работает в элитном, закрытом подразделении Д-2 и шпионил для российской спецслужбы»

Расследование считает, что подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов — заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ.

15:12 СБУ обнародовала свою версию о проверке относительно гостайны в САП

Служба безопасности Украины подтвердила, что начала «комплексную проверку соблюдения законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре».

В СБУ опровергли заявления САП и отметили, что сотрудники Службы безопасности Украины «не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП». «Проверка СБУ не предусматривает ознакомления с содержанием таких документов в целом», — настаивают в СБУ на законности своих действий. Служба также обвинила НАБУ и САП в «безосновательных и манипулятивных» заявлениях относительно этой проверки.

Отдельно СБУ подчеркнула, что не считает проведение своих действий без решения суда нарушением закона — и такое допустимо "в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций".

15:05 САП заявила о проверке в отношении гостайне и обвинила СБУ в нарушении ее процедуры

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что сегодня утром СБУ «без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством», пришла в САП «с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне».

«Проверка организована в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке», — отметили в САП. Там также пояснили, что во время проверки работники СБУ «получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП». В антикоррупционной прокуратуре предостерегают, что эти меры «могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые сейчас расследуют НАБУ и САП».

14:40 ВВС напоминает о «давнем конфликте» НАБУ и СБУ

В 2017—2018 году отношения НАБУ и СБУ были напряженными, доходило до силовых столкновений, напоминает ВВС Украина.

В 2017-м представители созданного для борьбы с коррупцией НАБУ много раз намекали на политическое давление.

Так было после громких задержаний главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, влиятельного депутата Николая Мартыненко, а также разоблачения агентом НАБУ под прикрытием коррупционной схемы в сфере добычи янтаря.

А после задержания сына министра внутренних дел Арсена Авакова глава антикоррупционного бюро Артем Сытник открыто заявил о политическом давлении на ведомство и информационной кампании против него в прессе.

Конфликт тогда удалось уладить после вмешательства генпрокурора Юрия Луценко. Однако напряжение в отношениях этих органов не исчезало, резюмирует ВВС.

14:12 СБУ и Офис генпрокурора «с кадилом пошли кропить НАБУ от какого-то влияния РФ» — Николов о 80 обысках

С чем может быть связан «удар по НАБУ», в эфире Radio NV объяснил Юрий Николов, редактор проекта Наші гроші.

13:45 Заявление ГБР о подозрениях сотрудникам НАБУ в совершении ДТП

