Заподозрили во лжи. СБУ открыла дело из-за показаний свидетеля по делу детектива НАБУ Магомедрасулова

Служба безопасности Украины начала расследование относительно показаний свидетеля Юсуфа Мамешева по делу детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова и его отца, которых подозревают в попытке продавать техническую коноплю в РФ.

Следователи подозревают, что показания могли быть ложными, сообщил Суспільному прокурор Александр Смирнов.

В ходе расследования Юсуфа Мамешева трижды допрашивали сотрудники СБУ, а еще дважды — суд. Свидетель отметил, что во время телефонного разговора с детективом Русланом Магомедрасуловым обсуждал продажу технической конопли в Узбекистан, а не в российский Дагестан.

По словам прокурора Александра Смирнова, СБУ начала досудебное расследование относительно возможных ложных показаний Мамешева. Служба безопасности утверждает, что в результате пяти экспертиз записи разговора Мамешева с детективом НАБУ речь шла именно о торговле с Дагестаном.

«Речь об уголовном правонарушении в отношении свидетеля, а именно предоставление заведомо ложных показаний. В подтверждение наших слов было приобщено несколько экспертиз разговоров. В нескольких экспертизах определялось, что „скорее всего“ (было сказано Дагестан — ред.) В последней экспертизе утверждается, что речь идет о Республике Дагестан», — отметил прокурор.

Следователи также инициировали психоэмоциональную экспертизу показаний Мамешева. Прокурор Офиса генерального прокурора Украины Александр Ганилов рассказал, что признал показания Мамешева лживыми.

«Он пытался исказить данные. Видно было, что человек путается в показаниях, на уточняющие вопросы человек не может ответить. Согласно выводам эксперта, которые я зачитывал, человек на ходу придумывает, что ему сказать. Если просто — это ложь» — заявил он.

Ранее Юсуф Мамешев заявлял о давлении со стороны СБУ на него и его сына. Он утверждал, что сотрудники службы присылали ему угрозы и назначали встречи, угрожая «проблемами», если он не изменит свои показания.

По его словам, после отказа изменить показания в тот же вечер ТЦК объявило его в розыск, а уже на следующее утро его задержала полиция.

Ранее Печерский райсуд Киева продлил арест для детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова еще на два месяца.

Он будет оставаться под стражей до 15 декабря без права на залог. Утром суд также продлил арест его отца Сентябра Магамедрасулова до 15 декабря без альтернативы залога.

Дело детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца

21 июля СБУ, Офис генпрокурора и ГБР провели несколько десятков обысков у детективов НАБУ.

В СБУ сообщили о подозрении в пособничестве стране-агрессору Магамедрасулову, который руководит детективами НАБУ в Запорожье и Днепре, после масштабных обысков 21 июля 2025 года. В СБУ заявили, что мужчина был в тесном контакте с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и «имеет значительное влияние на деятельность НАБУ».

22 июля Магамедрасулова арестовали.

11 сентября Печерский суд принял решение оставить под стражей отца сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября.

После этого ГБР сообщило своим коллегам из НАБУ сразу несколько подозрений. Отдельно СБУ сообщило о подозрении в пособничестве стране-агрессору Магамедрасулову, который руководит детективами НАБУ в Запорожье и Днепре.

Впоследствии СБУ заявила о новых доказательствах по делу детектива НАБУ, а именно — переписка, в которой упоминается продажа в Дагестан выращенной в Житомирской области технической конопли.

11 сентября Печерский суд оставил в СИЗО отца Магамедрасулова, который также является обвиняемым по делу.

16 сентября СБУ, ОГП и ГБР сообщили о новом подозрении Магамедрасулову, который сейчас находится под арестом. Детектива подозревают в помощи конвертационным центрам в незаконных финансовых махинациях.

22 сентября Юсуф Мамешев, один из ключевых свидетелей по делу Магамедрасулова, получил угрозы от неизвестного номера.

23 сентября Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу о продлении срока содержания под стражей детектива НАБУ Магамедрасулова. Также он отказал в допросе Мамешева, которому угрожали неизвестные.

В интервью NV Магамедрасулов сообщил, что считает дело против себя политическим и связывает его со своей работой, делами НАБУ, к которым приобщался, и чиновниками, до которых ему с коллегами «удалось дотянуться».