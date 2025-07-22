Суд арестовал руководителя детективов НАБУ Магамедрасулова, его отца и работника закрытого подразделения бюро

Руслан Магамедрасулов в зале суда, 22 июля 2025 года (Фото: Суспільне Новини/Анна Самара)

Суд избрал меру пресечения одному из руководителей детективов НАБУ Руслану Магамедрасулову , которого подозревают в ведении бизнеса в России.

По решению суда будет находиться под стражей до 16 сентября — без возможности внесения залога, сообщает Суспільне.

Адвокаты называют решение незаконным и уже готовят апелляцию.

Также суд принял решение об аресте его отца — Сентября Магамедрасулова. Ему назначено содержание под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Кроме того, как отметили в СБУ, арестован сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который, по данным следствия, работал в закрытом подразделении Д-2 — одном из самых элитных в структуре Бюро. Следователи утверждают, что он передавал информацию российским спецслужбам.

21 июля СБУ и Офис генпрокурора заявили, что задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса в России.

По данным следствия, Магамедрасулов, который координирует деятельность НАБУ в Днепропетровской и Запорожской областях, имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ.

В СБУ заявили, что мужчина был в тесном контакте с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и «имеет значительное влияние на деятельность НАБУ».

Ранее под стражу взяли сотрудника НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене и несанкционированных действиях с секретной информацией.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Впоследствии источники NV в антикоррупционной инфраструктуре сообщили, что Владимир Зеленский планирует подписать законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро еще до того, как получит официальную позицию со стороны председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.