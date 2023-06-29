Что произошло с логистикой оккупантов после повреждения Чонгарского моста — журналист 29 июня, 20:00 Поврежденный ударом в ночь на 22 июня 2023 года мост в Чонгаре (Фото:Владимир Сальдо via Telegram)

Журналист Радио Свобода Игорь Токарь в интервью Radio NV рассказал, что произошло с логистикой российских оккупантов после повреждения Чонгарского моста.

В эфире Radio NV Токарь отметил, что прилет был как по действующему автомобильному мосту, так и по старому автомобильному мосту, расположенному рядом, который не использовали, потому что он аварийный.

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«По спутниковым снимкам понятно, что там накинули понтонную переправу. Также я вижу сообщения из социальных сетей и то, что пишут крымчане, что действительно даже ту понтонную переправу, которую сейчас набросили возле Чонгара, ее не очень активно используют и больше используют Арабатскую Стрелку. И, в принципе, логистику перестроили так, что значительную часть вооружения, боеприпасов, которую везут из Крыма, ее везут именно через Арабатскую Стрелку», — рассказал журналист.

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом возле Чонгара.



Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

В свою очередь, в Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.