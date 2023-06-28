Построили переправу в течение 24 часов. Британская разведка объяснила, как удары по мостам в Чонгаре повлияли на логистику россиян 28 июня, 11:31 Старый Чонгарский автомобильный мост (Фото:astat/Wikipedia)

Удары по мостам в Чонгаре усложнили логистику для российских войск, а темпы сооружения там понтонной переправы указывают на важность этого пути для армии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании в Twitter.

Аналитики напомнили, что утром в четверг, 22 июня, ВСУ нанесли удар по мостам в Чонгаре, которые соединяют Крым с оккупированной частью Херсонской области и являются одним из двух основных путей сообщения.

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Как отмечается, маршрут через эти мосты является кратчайшим путем от российского логистического центра в городе Джанкой к позициям оккупантов на Запорожском направлении, где Россия сейчас обороняется от контрнаступления ВСУ.

«Временное закрытие маршрута привело к тому, что жизненно важным российским логистическим конвоям понадобилось как минимум на 50% больше времени, чтобы добраться до фронта альтернативными маршрутами», — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, российские власти построили замену в виде понтонного моста в течение 24 часов после удара. Вполне вероятно, что переправа используется только для движения военных.

«Скорость, с которой был построен запасной переход, показывает, насколько жизненно важным является этот маршрут для военных действий России на оккупированной территории Украины», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «дальше будет».

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала в интервью Radio NV, что Украина контролирует все транспортные артерии на севере Крыма.

23 июня кремлевская марионетка на временно захваченных украинских территориях в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост «поврежден гораздо серьезнее, чем мы думали сначала».