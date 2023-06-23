Все еще впереди. Что означает пробный удар по мосту вблизи Чонгара 23 июня, 13:58 NV Премиум

И какие события могут произойти дальше

22 июня ночью в результате взрыва мост вблизи Чонгара на административной границе между Херсонской областью и Крымом подвергся серьезным разрушениям. Сначала о повреждениях заявили оккупанты, а впоследствии — представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, который назвал ночной взрыв планомерной работой украинских спецслужб и местного населения.

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Как по мне, это означает, что россиянам надо уже паковать чемоданы и валить с временно оккупированного полуострова Крым.

Итак, что это было?