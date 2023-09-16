В разведке Британии ответили, будет ли Россия обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой 16 сентября, 09:11 РФ может продолжить атаки на энергетические объекты в Украине (Фото:REUTERS/Carlos Barri)

Британская разведка предполагает, что Россия сможет создать значительные запасы крылатых ракет, которые позволят снова обстреливать объекты украинской энергетической инфраструктуры этой зимой.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в субботу, 16 сентября.

Разведчики, ссылаясь на данные из открытых источников, отмечают, что с апреля расходы России на крылатые ракеты сократились, хотя российские лидеры подчеркнули свои усилия по увеличению темпов производства таких ракет.

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По данным отчета, именно крылатые ракеты воздушного запуска, особенно современные AS-23a KODIAK (Радуга Х-101), использовались для российских атак в период с октября 2022 года по март 2023 года. Чтобы запускать эти ракеты из глубины российской территории, страна-агрессор использует стратегическую бомбардировочную авиацию.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что российские оккупанты в месяц производят десятки крылатых ракет Калибр и меньшее количество ракет Искандер. По его словам, в России ограниченные возможности по производству ракет, которые не покрывают расходы и не позволяют восстановить запасы, имеющиеся до начала вторжения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что украинские власти ожидают возобновления зимой атак на энергетическую инфраструктуру страны со стороны России. Он предупреждал, что зима в Украине будет сложной.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отвечая на вопрос, будет ли будущая зима тяжелее предыдущей, ответил, что состояние украинской энергосистемы сейчас намного хуже, чем в прошлом году.

По данным британской разведки, несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться этой зимой, прошлой зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для обслуживания энергетической сети даже в военных условиях.

С октября прошлого года Россия активно наносила масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В течение нескольких месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов, когда враг привлекал десятки ракет различных типов и дальности.

Из-за дефицита мощности в энергосистеме Минэнерго приходилось применять отключения электроэнергии потребителям, но несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели вызвать в Украине полный блэкаут.