«Зима будет сложной». Данилов рассказал, как украинская энергосистема готовится к холодам и возможным атакам россиян 2 сентября, 21:09 NV Премиум Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:NV)

Вопросом подготовки к зиме должна заниматься не только центральная власть, уверен секретарь Совбеза.

Украинские власти ожидают возобновления зимой атак на энергетическую инфраструктуру страны со стороны России.

«Зима будет сложной, непростой, с учетом этого сумасшедшего [Путина], который находится рядом с нашей территорией, — конечно, он будет пытаться делать нам проблемы», — заявил в интервью NV секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Этот вопрос, по его словам, сейчас находится на контроле у президента, его Офиса, а также Кабмина.

«Но я хотел бы обратить внимание, что здесь требуется максимальное привлечение тех людей, которые находятся на местах, это должна быть совместная работа», — добавил Данилов. И кроме той части, которая зависит от главы государства, ОП или правительства, должны решаться вопросы, которые относятся к компетенции органов местного самоуправления. «Сегодня каждая территориальная община должна заниматься своей территорией для того, чтобы было светло, чтобы она была готова. И на местах точно лучше знают, готовы ли они», — считает секретарь Совбеза.