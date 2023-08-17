В британской разведке оценили готовность Украины к следующей зиме и атакам РФ на энергетическую инфраструктуру 17 августа, 09:08 В британской разведке оценили готовность Украины к следующей зиме (Фото:REUTERS/Pawel Kopczynski)

Несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться этой зимой, прошлой зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для обслуживания энергетической сети даже в военных условиях.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в четверг, 17 августа.

По данным отчета, несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по созданию запасов топлива, вероятно, будут успешными для обеспечения наличия достаточных запасов топлива для зимнего периода.

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Разведчики отмечают, что Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор, обеспечив непрерывные поставки угля для теплоэлектростанций и тепловых установок зимой, а также сделала значительные запасы газа, которые обеспечили дополнительный резерв.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отвечая на вопрос, будет ли будущая зима тяжелее предыдущей, заявил, что состояние украинской энергосистемы сейчас намного хуже, чем в прошлом году.

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Украина во время отопительного сезона 2023−2024 сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии. Российские атаки также вероятны, но они будут иметь временный характер.