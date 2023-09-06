Россия не откажется от практики ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины — разведка 6 сентября, 21:14 Сбитие дрона-камикадзе Shahed над Киевом, 2 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По данным украинской разведки, страна-террорист Россия не откажется от практики ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины этой зимой.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Укринформу.

«Каждый раз сценарии разные. В прошлом году мы видели очень массированные ракетные удары», — сказал Юсов.

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Представитель украинской разведки напомнил, что с начала полномасштабного российского вторжения Россия максимально выпустила по территории Украины 120 ракет за раз. Юсов добавил, что сейчас таких массированных ракетных ударов не происходит.

По его словам, страна-агрессор истощила свой ракетный запас и имеет ограниченные возможности для производства новых ракет.

«Но угроза ракетных ударов, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, сохраняется. Понятно, что государство-террорист не откажется от этой практики», — подчеркнул Юсов.

По данным ГУР, российские оккупанты в месяц производят десятки крылатых ракет типа Калибр и меньшее количество ракет типа Искандер. Юсов отмечал, что у России ограниченные возможности по производству ракет, которые не покрывают расходы и не позволяют восстановить запасы, имевшиеся до начала вторжения.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что украинские власти ожидают возобновления зимой атак на энергетическую инфраструктуру страны со стороны России. Он предупреждал, что зима в Украине будет сложной.