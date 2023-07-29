«Все стоит держать под рукой». Следующая зима может быть еще сложнее предыдущей — Подоляк 29 июля, 15:13 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Ганна Войтенко)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отвечая на вопрос, будет ли будущая зима тяжелее предыдущей, ответил, что состояние украинской энергосистемы сейчас намного хуже, чем в прошлом году.

Об этом он заявил в интервью 24 каналу.

По словам Подоляка, «стартовые позиции» Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет.

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Он отметил, что ситуацию осложняет то, что Россия вывела из энергетической системы оккупированную Запорожскую АЭС, а это «огромный объем мегаватт».

Кроме того, страна-агрессор нанесла основные удары по магистральной сети.

Подоляк отметил, что еще рано прятать генераторы и павербанки, поскольку все эти вещи могут помочь выжить во время войны.

«Я не думаю, что надо прятать вообще все, что нам позволяет выживать во время войны, пока война не закончится. Все надо держать под рукой. Это очень важно», — заявил Подоляк.

Он отметил, что любое количество времени, которое понадобится Украине для того, чтобы «довести эту войну до конца», будут «однотипными».

«Россия будет абсолютно не считаться с международным правом и будет бить по гражданскому населению. Для России же главное не войну сегодня выиграть на поле боя, она этого не может сделать… У России сегодня главное — максимально нанести вред гражданскому населению», — подчеркнул Подоляк.

23 июля Главное управление разведки Минобороны Украины установило, что российская разведка сейчас изучает состояние энергетической инфраструктуры Украины.

10 октября 2022 года Россия впервые нанесла масштабный ракетный обстрел по энергетической инфраструктуре Украины. В течение следующих месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов, когда враг привлекал десятки ракет различных типов и дальности.

Из-за дефицита мощности Минэнерго приходилось применять отключения электроэнергии потребителям, но, несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели создать в Украине полный блэкаут.