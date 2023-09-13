Не только ПВО. В Укрэнерго рассказали, как Украина будет защищаться от возможных новых ударов РФ по объектам энергетики 13 сентября, 11:48 Энергетик ремонтирует линии электропередач (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что Украина будет защищаться от возможных новых ударов РФ по объектам энергетики с помощью ПВО, а также существуют «определенные инженерные укрепления».

«У нас есть другие средства, как защищаться от этих атак. Прежде всего, безусловно, плотность нашей ПВО, которая сильно выросла, если мы посмотрим на октябрь прошлого года и сейчас — это две совершенно разные вещи», — сказал он в эфире телемарафона в среду, 13 сентября.

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По его словам, также Украина защищает объекты энергетики средствами пассивной защиты.

«Это определенные инженерные укрепления. Здесь я не буду вдаваться в детали, но хочу сказать, что украинцы, наверное, первыми в мире должны были изобрести определенные виды контрукций и укреплений, которые будут защищать следующей зимой наши объекты от шахедов и от ракет», — сказал он.

Кудрицкий рассказал, что опыт Украины интересует энергетиков со всего мира.

9 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Там обсуждали защиту энергетики и портовой инфраструктуры от российских атак.

По данным британской разведки, несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться этой зимой, прошлой зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для обслуживания энергетической сети даже в военных условиях.



С октября прошлого года Россия активно наносила масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В течение нескольких месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов, когда враг привлекал десятки ракет различных типов и дальности.

Из-за дефицита мощности в энергосистеме Минэнерго приходилось применять отключения электроэнергии потребителям, но несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели вызвать в Украине полный блэкаут.