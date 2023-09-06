В ГУР рассказали, сколько в месяц россияне производят ракет типа Калибр и Искандер 6 сентября, 15:52 РФ активно использует Калибры для ударов по Украине (Фото:Минобороны РФ)

Российские оккупанты в месяц производят десятки крылатых ракет типа Калибр и меньшее количество ракет типа Искандер.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в интервью Укринформу.

Юсов отметил, что у России ограниченные возможности по производству, которые не покрывают расходы и не позволяют восстановить запасы, имевшиеся до начала полномасштабного вторжения.



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«За счет „серого импорта“, контрабанды они какие-то моменты закрывают, но полностью это не закрывает потребности российского ВПК (военно-промышленный комплекс — ред.)», — отметил он.



Представитель ГУР рассказал, что оккупанты регулярно используют новоизобретенные ракеты для ударов по территории Украины.



«Если говорить о дронах, — они все из новых партий. Но это в основном не российские дроны, если мы говорим о Shahed. Это все крупноузловая сборка иранских ударных дронов с определенными элементами, материалами, произведенными непосредственно на территории РФ», — подчеркнул Юсов.



По его словам, ВПК России сейчас ориентирован на расконсервацию и модернизацию или восстановление старой советской техники.



Поскольку введение санкций существенно уменьшило возможности глубокой модернизации производства новых вооружений.

«На самом деле, у россиян серьезные проблемы с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами. И сегодня нет однозначного источника, который позволил бы им решить эти проблемы», — сказал представитель ГУР.



Кроме того, он добавил, что россияне ищут снаряды для ракетных систем залпового огня, артиллерии, хотя они не являются высокотехнологичным и современным оружием. По словам Юсова, это свидетельствует об определенном кризисе мощностей ВПК России.



Представитель ГУР отметил, что с 24 февраля 2022 года пик единовременного выпуска ракет по территории Украины составлял 120 штук. Сейчас таких массовых ракетных ударов не наблюдается, что связано с использованием Россией ракетного запаса и с ограниченными возможностями производства.



В июне Юсов говорил, что Россия производит до 30 Калибров и несколько Искандеров в месяц.

Также в июне заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщал, что Россия нарастила производство ракет Калибр и Х-101 в три-четыре раза.