Приказ Буданова. Самый большой флаг на Змеином установлен в направлении Крыма 2 июля, 19:30 Украинский флаг развевается на Змеином после освобождения от оккупации (Фото:Генштаб ВСУ)

Начальник ГУР Кирилл Буданов поставил задачу, чтобы после освобождения острова Змеиный на нем установили государственный флаг в направлении Крыма.

О неизвестных эпизодах деоккупации острова рассказал командир спецподразделения ГУР МО под псевдонимом Тимур в интервью блогеру Рамине Эсхакзай.

По словам Тимура, день решающей операции на Змеином был разделен на несколько этапов.

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«На первом этапе была артподготовка, на втором привлекли авиацию. Стояла задача установить государственный флаг Украины на вертолетной площадке. Мы установили. Далее был третий этап — доразведка прибрежной зоны и разминирование», — сообщил спецназовец ГУР МО Украины, добавив, что в тот момент россияне подняли боевую авиацию и нанесли удар по Змеиному.

Тимур рассказал о спецпоручении от начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

«Один из флагов [для Змеиного] мы попросили в Одессе, он был очень большой. И вот командир поставил задачу, чтобы он, самый большой, был установлен на краю острова, который „смотрит“ на Крым», — рассказал военный разведчик.

После этого группа украинских спецназовцев перешла к финальному этапу спецоперации.

«На четвертом этапе мы взяли остров под полный контроль. Вражеский триколор был спущен, а наш флаг поднят на официальном флагштоке», — сказал Тимур.

Он также описал ощущения разведчиков, которые выполняют задачи с повышенным риском.



«Сотрудники ГУР МО Украины могут преодолеть свои страхи. У нас есть осторожность. У нас есть планирование. Поэтому ни у командного состава, ни у моих собратьев, которые со мной служат, чувства страха нет», — заявил Тимур.

Остров Змеиный на западе Черного моря был освобожден летом прошлого года. 30 июня после мощных ударов ВСУ российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона и оставили остров Змеиный.

В министерстве обороны тогда побег своих военных с острова назвали «жестом доброй воли».

4 июля операция по освобождению Змеиного была официально завершена, а 7 июля украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове.

