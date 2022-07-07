Военные установили флаг Украины на острове Змеиный — фото 7 июля, 10:22 На Змеином установили флаг Украины (Фото:Арут Папоян/facebook.com)

Украинские военнослужащие в четверг, 7 июля, установили флаг Украины на острове Змеиный.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook военнослужащий Арут Папоян.

Фото: Арут Папоян/facebook.com

Фото: Арут Папоян/facebook.com

Фото: Арут Папоян/facebook.com

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук у себя в Telegram сообщил, что на флаге написано: «Помни, „русский военный корабль“, остров Змеиный — это Украина!»

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Флаг подписал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

4 июля в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного завершена. Территория возвращена под юрисдикцию Украины.

30 июня в ОК Юг проинформировали, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря.

В министерстве обороны РФ подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли».

В Минобороны Британии подчеркнули, что ни о каком «жесте доброй воли» речь не идет.

В Пентагоне также опровергли кремлевскую версию и отметили, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на оккупировавших Змеиный россиян.

По подсчетам Forbes, во время ударов по Змеиному россияне лишились техники почти на миллиард долларов.





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