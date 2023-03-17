Без освобождения острова Змеиный оккупанты экономически нас уничтожили бы — Буданов

17 марта, 00:41
Поделиться:
Операция защитников Украины на острове Змеиный (Фото:скриншот видео / Головне управління розвідки МО України / YouYube)

Операция защитников Украины на острове Змеиный (Фото:скриншот видео / Головне управління розвідки МО України / YouYube)

Освобождение защитниками Украины острова Змеиный позволило разблокировать судоходство из украинских портов. Об этом рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в фильме, посвященном украинской военной разведке, передает пресс-служба ГУР.

«Эта операция [освобождение Змеиного] была очень важна для Украины. Без восстановления контроля над островом Змеиный было бы невозможно любое судоходство из портов Украины… Без контроля над островом они [россияне] просто экономически бы нас уничтожили», — заявил Буданов.

Видео дня

Важным для освобождения Змеиного стало затопление флагмана черноморского флота РФ крейсера Москва ударом двух противокорабельных ракет Нептун.

Читайте также:

«Затопление ракетного крейсера Москва, уничтожение нескольких десантных кораблей, катеров противника, в целом нарушение логистики острова Змеиный — все это в дальнейшем повлияло на освобождение острова от захватчиков. Это касается морского компонента. Что касается воздушного компонента — это наши знаменитые Байрактары морской авиации, которые работали с первых дней войны» — рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Читайте также:
История освобождения Змеиного. ВСУ показали кадры крушения крейсера Москва и атак на «вышки Бойко» — видео

В фильме показали кадры полета, десантирования и боев на острове Змеиный, которые вели группы спецназначения ГУР и Альфа СБУ 8 мая 2022 года.

Командир экипажа вертолета армейской авиации Сухопутных войск, Герой Украины Евгений Соловьев рассказал о начале операции: «Когда мы выполняли полет к Змеиному, это было 37 км от ближайшей точки по открытой водной поверхности. Вертолет при отсутствии ветра слышно километров за 8−10. То есть нас заранее услышат и увидят, раньше, чем мы сможем выполнить огневое поражение по острову. И это было самое сложное, потому что восемь вертолетов выглядели просто как на ладони…».

Читайте также:
«Личный срам Путина». Как освобождали остров Змеиный — рассказ участника «дерзкой, смелой и хитрой» операции Мирослава Гая
Читайте также:

nv (Фото:nv) Год ярости. Главные события 12 месяцев полномасштабного вторжения РФ

Командир одной из штурмовых групп спецназа ГУР Минобороны с позывным Скин рассказал, что российские оккупанты заранее готовились к обороне, им было где прятаться на острове, они постоянно меняли позиции.

«Это была достаточно эпичная битва… Островом овладеть можно, если у вас есть преимущество в огневой силе. Его просто стерли с лица земли, они же потом нагнали туда кучу людей, вертушек [вертолетов], всего остального — их там просто помножили на ноль и все. И они, скажем так, сделали „жест доброй воли“», — отметил он.

В ГУР добавили, что все восемь вертолетов, которые высаживали на Змеином спецназ и наносили удары по врагу, вернулись на базы. В устье Дуная у побережья Одесской области российский истребитель Су-30 сбил вертолет Ми-14, в котором погиб заместитель командующего ВМС ВСУ полковник Игорь Бедзай.

30 июня в ОК Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ по острову Змеиный российские оккупанты поспешно эвакуировали оттуда остатки гарнизона. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН подписала Россия.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Черное море Министерство обороны Украины Украинская разведка ГУР судоходство Война России против Украины Остров Змеиный Крейсер Москва

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X