Без освобождения острова Змеиный оккупанты экономически нас уничтожили бы — Буданов
Операция защитников Украины на острове Змеиный (Фото:скриншот видео / Головне управління розвідки МО України / YouYube)
Освобождение защитниками Украины острова Змеиный позволило разблокировать судоходство из украинских портов. Об этом рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в фильме, посвященном украинской военной разведке, передает пресс-служба ГУР.
«Эта операция [освобождение Змеиного] была очень важна для Украины. Без восстановления контроля над островом Змеиный было бы невозможно любое судоходство из портов Украины… Без контроля над островом они [россияне] просто экономически бы нас уничтожили», — заявил Буданов.
Важным для освобождения Змеиного стало затопление флагмана черноморского флота РФ крейсера Москва ударом двух противокорабельных ракет Нептун.
«Затопление ракетного крейсера Москва, уничтожение нескольких десантных кораблей, катеров противника, в целом нарушение логистики острова Змеиный — все это в дальнейшем повлияло на освобождение острова от захватчиков. Это касается морского компонента. Что касается воздушного компонента — это наши знаменитые Байрактары морской авиации, которые работали с первых дней войны» — рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.
В фильме показали кадры полета, десантирования и боев на острове Змеиный, которые вели группы спецназначения ГУР и Альфа СБУ 8 мая 2022 года.
Командир экипажа вертолета армейской авиации Сухопутных войск, Герой Украины Евгений Соловьев рассказал о начале операции: «Когда мы выполняли полет к Змеиному, это было 37 км от ближайшей точки по открытой водной поверхности. Вертолет при отсутствии ветра слышно километров за 8−10. То есть нас заранее услышат и увидят, раньше, чем мы сможем выполнить огневое поражение по острову. И это было самое сложное, потому что восемь вертолетов выглядели просто как на ладони…».
Командир одной из штурмовых групп спецназа ГУР Минобороны с позывным Скин рассказал, что российские оккупанты заранее готовились к обороне, им было где прятаться на острове, они постоянно меняли позиции.
«Это была достаточно эпичная битва… Островом овладеть можно, если у вас есть преимущество в огневой силе. Его просто стерли с лица земли, они же потом нагнали туда кучу людей, вертушек [вертолетов], всего остального — их там просто помножили на ноль и все. И они, скажем так, сделали „жест доброй воли“», — отметил он.
В ГУР добавили, что все восемь вертолетов, которые высаживали на Змеином спецназ и наносили удары по врагу, вернулись на базы. В устье Дуная у побережья Одесской области российский истребитель Су-30 сбил вертолет Ми-14, в котором погиб заместитель командующего ВМС ВСУ полковник Игорь Бедзай.
30 июня в ОК Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ по острову Змеиный российские оккупанты поспешно эвакуировали оттуда остатки гарнизона. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».
22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН подписала Россия.