Зеленский назвал имена защитников, которые погибли, освобождая остров Змеиный 30 июня, 20:02 Остров Змеиный (архивное фото) (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces / Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 30 июня, назвал имена защитников Украины, которые погибли при освобождении острова Змеиный.

Глава государства подчеркнул, что освобождение Змеиного год назад — одна из самых значимых побед Украины. По его словам, весной 2022 года никто не ожидал, что Украина сможет обезопасить значительную часть Черноморской акватории, но Силы обороны это сделали и не дали стране-террористу России уничтожить украинский юг.



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Зеленский поблагодарил всех, кто освободил Змеиный, и рассказал, что операцию провели Главное управление разведки, спецподразделение Альфа СБУ, Военно-морские силы и армейская авиация Командования Сухопутных войск, авиация Воздушных сил и пограничники.

«Всегда будем помнить наших героев, наших воинов, отдавших свою жизнь ради этой украинской победы», — сказал президент.

Он перечислил тех, чьи имена сейчас можно назвать. Среди них:

Бойцы ГУР: Руслан Попов, Герой Украины, капитан 1-го ранга; Олег Зайцев, Герой Украины, младший лейтенант; Виталий Игнатенко, Герой Украины, солдат.

Бойцы Альфы СБУ: Владимир Киселев, Герой Украины, капитан; Александр Крикуненко, Герой Украины, майор.

Бойцы ВМС: Игорь Бедзай, Герой Украины, полковник; Михаил Заремба, майор; Сергей Мущицкий, капитан; Юрий Пирог, штаб-сержант.

30 июня 2022 года в ОК Юг сообщили, что после мощных ударов Сил обороны по острову Змеиный российские оккупанты поспешно эвакуировали оттуда остатки гарнизона. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

