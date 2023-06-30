Зеленский назвал имена защитников, которые погибли, освобождая остров Змеиный
Остров Змеиный (архивное фото) (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces / Handout via REUTERS)
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 30 июня, назвал имена защитников Украины, которые погибли при освобождении острова Змеиный.
Глава государства подчеркнул, что освобождение Змеиного год назад — одна из самых значимых побед Украины. По его словам, весной 2022 года никто не ожидал, что Украина сможет обезопасить значительную часть Черноморской акватории, но Силы обороны это сделали и не дали стране-террористу России уничтожить украинский юг.
Зеленский поблагодарил всех, кто освободил Змеиный, и рассказал, что операцию провели Главное управление разведки, спецподразделение Альфа СБУ, Военно-морские силы и армейская авиация Командования Сухопутных войск, авиация Воздушных сил и пограничники.
«Всегда будем помнить наших героев, наших воинов, отдавших свою жизнь ради этой украинской победы», — сказал президент.
Он перечислил тех, чьи имена сейчас можно назвать. Среди них:
Бойцы ГУР: Руслан Попов, Герой Украины, капитан 1-го ранга; Олег Зайцев, Герой Украины, младший лейтенант; Виталий Игнатенко, Герой Украины, солдат.
Бойцы Альфы СБУ: Владимир Киселев, Герой Украины, капитан; Александр Крикуненко, Герой Украины, майор.
Бойцы ВМС: Игорь Бедзай, Герой Украины, полковник; Михаил Заремба, майор; Сергей Мущицкий, капитан; Юрий Пирог, штаб-сержант.
30 июня 2022 года в ОК Юг сообщили, что после мощных ударов Сил обороны по острову Змеиный российские оккупанты поспешно эвакуировали оттуда остатки гарнизона. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».