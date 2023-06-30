Оккупанты в панике бросили на Змеином много оружия и ценные документы — Буданов

30 июня, 21:14
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Россияне бросили на острове Змеиный много оружия (Фото:скриншот видео / RAMINA / YouTube)

Россияне бросили на острове Змеиный много оружия (Фото:скриншот видео / RAMINA / YouTube)

Российские оккупанты бросили на острове Змеиный много оружия и документов, которые помогли защитникам Украины.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

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По словам Буданова, защитники Украины после освобождения Змеиного обнаружили там очень много российского оружия и документации, которая «довольно-таки помогла» Силам обороны «в определенных вопросах» — в частности, техническая документация подразделений ПВО страны-агрессора. С российской техники сняли много редких плат, которые Украина ищет по всему миру.

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Также россияне бросили на острове комплексы БПЛА, пульты управления, много систем связи разных типов и около 50 только противотанковых ракет.

Буданов объяснил, что оккупанты покидали остров в панике и совершенно не ожидали, что «кто-то будет их откуда-то выбивать».

30 июня — первая годовщина освобождения Змеиного от российских оккупантов.

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30 июня 2022 года в ОК Юг сообщили, что после мощных ударов Сил обороны по острову Змеиный российские оккупанты поспешно эвакуировали оттуда остатки гарнизона. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Черное море Украинская разведка ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины Остров Змеиный

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