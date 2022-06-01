Gray Eagle. Вашингтон планирует продать Украине четыре передовых беспилотника — Reuters
MQ-1C Gray Eagle (Фото:REUTERS/U.S. Army)
Вашингтон планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, сообщает Reuters cо ссылкой на три неназванных источника.
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По данным источников, продажа беспилотников все еще может быть заблокирована Конгрессом.
Администрация президента Джо Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже дронов Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное объявление, сообщил представитель США.
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Отмечается, что Gray Eagle может летать до 30 и более часов в зависимости от своей миссии и может собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Grey Eagle способен переносить до восьми ракет Hellfire.
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