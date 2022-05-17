«Нам бы Байрактары»: российские военные завидуют украинскому вооружению — перехват 17 мая, 10:36 Цей матеріал також доступний українською Между собой оккупанты признают, что снабжение ВСУ намного лучше (Фото:mil.in.ua)

Российские оккупанты уже не скрывают своей зависти к вооружениям, предоставленным Украине ее союзниками для противостояния агрессии РФ.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры рашистов, аудиоперехваты которых публикует СБУ.

Больше всего солдат РФ впечатлили разведывательно-ударные беспилотники Байрактар турецкого производства, находящиеся на вооружении ВСУ и активно используемые в боевых действиях.

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«Нам бы беспилотники еб*чие, как у них Байрактор… Была б тема вообще ох*енная… Они запустили птичек, птички полетали, просветили, координаты скинули — те как у*бали Ураганами, Смерчами… А у нас ни*уя нету ниче. Мы лохи еб**ые», — признал захватчик.

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